Стал известен следующий соперник «Канело» после Головкина и детали контракта

Я не могу отклонить этот бой. Очевидно, что для меня будет бонусом, если он побьет Головкина. В любом случае это не повлияет на гонорар в контракте, который у меня есть. Если «Канело» выиграет, наш бой будет в Техасе — это большие мексиканские цифры. Если он будет на Madison Square Garden, это будут уже мои цифры. Я верю, что стану чемпионом мира. Не знаю, как это произойдет: может, нога «Канело» отвалится от тазобедренного сустава. Не знаю, что случится, но когда-нибудь я стану чемпионом мира. Или его побьет Головкин, а потом уже я побью Головкина, но я добьюсь этого, — заявил О’Салливан.