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21:52 (мск), источник: Sports.kz

Стал известен следующий соперник «Канело» после Головкина и детали контракта

Ирландский боксер Гэри О’Салливан (27−2, 19 КО) заявил в интервью Punditarena.com, что его бой с мексиканцем Саулем Альваресом (49−1−2, 34 КО) — уже решенный вопрос, сообщает Sports.kz.

— Думаю, «Канело» сейчас самое большое имя в боксе: он делает самые большие цифры в финансовом плане.

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Я не могу отклонить этот бой. Очевидно, что для меня будет бонусом, если он побьет Головкина. В любом случае это не повлияет на гонорар в контракте, который у меня есть. Если «Канело» выиграет, наш бой будет в Техасе — это большие мексиканские цифры. Если он будет на Madison Square Garden, это будут уже мои цифры. Я верю, что стану чемпионом мира. Не знаю, как это произойдет: может, нога «Канело» отвалится от тазобедренного сустава. Не знаю, что случится, но когда-нибудь я стану чемпионом мира. Или его побьет Головкин, а потом уже я побью Головкина, но я добьюсь этого, — заявил О’Салливан.

Ожидается, что 5 мая «Канело» проведет реванш с Геннадием Головкиным (37−0−1, 33 КО), однако проведения боя будет зависеть от решения Атлетической комиссии штата Невада.

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