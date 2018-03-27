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20:19 (мск), источник: Sports.kz

Казахстанский чемпион Мира подписал контракт с известным промоушеном

Чемпион Мира по боксу среди молодежи из Казахстана Садриддин Ахмедов подписал контракт с канадской промоутерской компанией Eye of The Tiger Management.

Об этом в разговоре с корреспондентом Sports.kz сообщила менеджер Анна Рева.

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— Для нас большая честь сообщить о том, что один из самых талантливых представителей нового поколения казахстанских боксеров стал частью нашей команды. Казахстанская школа бокса всегда заслуженно считалась одной из лучших в мире. Садриддин Ахмедов — сильный боксер, который сумел неплохо заявить о себе на любительском ринге. Теперь, мы верим, он способен покорить новые вершины. Думаю, что для парня большой плюс, что он будет готовиться, заниматься вместе со своими земляками Батыром Джукембаевым и Абылайханом Хусаиновым.

Свой дебютный бой Садриддин Ахмедов проведет 7 апреля в Квебеке. В этот же день на ринг выйдет Нурзат Сабиров, — рассказала Анна Рева.

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