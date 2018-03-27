Федерация бокса России рассчитывает на проведение финала WBSS в Москве

«Русские и украинцы — это братские народы, поэтому конечно такой бой будет очень интересным, для нас в этом противостоянии нет никакой политики, это спорт и ничего больше. Конечно, если противником Гассиева не был бы украинец, этот бой был бы еще интереснее, так как нам не особо нравится драться с братским нам народом, но мы бы все равно были бы так же заинтересованы в том, чтобы провести финал в Москве», — сказал Кремлев.