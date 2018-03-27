Федерация бокса России рассчитывает на проведение финала WBSS в Москве

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Обвиненный в поджоге ТРЦ в Кемерове мужчина выступил с заявлением
В Россию и Беларусь вернется подзабытая марка недорогих машин
172-килограммовая девочка стала королевой красоты
Слова Тарантино после просмотра фильма «Москва слезам не верит»
Томские хирурги достали ложку из желудка пациентки без операции
Текущие события
Футбол. Сборные
20:10
Черногория
Турция
Футбол. Сборные
1-й тайм
Швейцария0
Панама0
Футбол. Сборные
2-й тайм
Иран2
Алжир0
Футбол. Сборные
перерыв
Азербайджан1
Македония1
Футбол. Сборные
2-й тайм
Ирак0
Сирия0
Футбол. Сборные
2-й тайм
Россия0
Франция2
Футбол. Сборные
21:00
Тунис
Коста-Рика
Футбол. Сборные
21:00
Кот-д`Ивуар
Молдавия
Футбол. Сборные
21:00
Сенегал
Босния и Герцеговина
Футбол. Сборные
21:00
Египет
Греция
Футбол. Сборные
21:00
Венгрия
Шотландия
Футбол. Сборные
21:00
Дания
Чили
Футбол. Сборные
21:00
Намибия
Лесото
Футбол. Сборные
21:15
Словения
Беларусь
Футбол. Сборные
21:30
Люксембург
Австрия
Футбол. Сборные
21:30
Румыния
Швеция
Футбол. Сборные
21:45
Польша
Южная Корея
Футбол. Сборные
21:45
Бельгия
Саудовская Аравия
Футбол. Сборные
21:45
Германия
Бразилия
Футбол. Сборные
22:00
Колумбия
Австралия
Футбол. Сборные
22:00
Марокко
Узбекистан
Футбол. Сборные
22:00
Англия
Италия
Футбол. Сборные
22:00
Нигерия
Сербия
Футбол. Сборные
18:00
Армения0
Литва1
Футбол. Сборные
18:00
Грузия2
Эстония0
Футбол. Сборные
18:00
Кения2
ЦАР3
Футбол. Сборные
22:30
Испания
Аргентина
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев1
Трактор2
Футбол. Сборные
16:00
Уганда0
Малави0
Футбол. Сборные
15:20
Япония1
Украина2
Хоккей. НХЛ
28.03
Нью-Джерси Дэвилз
Каролина Харрикейнз
Футбол. Сборные
14:00
Лаос2
Бангладеш2
Хоккей. НХЛ
28.03
Оттава Сенаторз
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. НХЛ
28.03
Детройт Ред Уингз
Питтсбург Пингвинз
Футбол. Сборные
28.03
США
Парагвай
Хоккей. НХЛ
28.03
Сент-Луис Блюз
Сан-Хосе Шаркс
Хоккей. НХЛ
28.03
Нэшвилл Предаторз
Миннесота Уайлд
Хоккей. НХЛ
28.03
Виннипег Джетс
Бостон Брюинз
Футбол. Сборные
28.03
Исландия
Перу
Футбол. Сборные
13:00
Монголия0
Маврикий2
Хоккей. НХЛ
28.03
Даллас Старз
Филадельфия Флайерз
Хоккей. НХЛ
28.03
Эдмонтон Ойлерз
Коламбус Блю Джэкетс
Хоккей. НХЛ
28.03
Ванкувер Кэнакс
Анахайм Дакс
Футбол. Сборные
28.03
Мексика
Хорватия
Все события
Запад возмутил цинизмом после трагедии в Кемерово
Лавров: Британии придется ответить за обман
В Госдуме предложили отменить статью об угоне автомобиля
Трактор разогнали до 140 км/ч: как это было
Капелло - один из претендентов на пост тренера «Арсенала»
Тутберидзе: Загитовой не хватило опыта
Елена Воробей сменила имидж
Анастасию Костенко сравнили с Анджелиной Джоли
Женщина, которой муж отрубил руки, получила бионические протезы
Фруктовые соки назвали опасными
Пенсионеров и инвалидов освободят от взносов за капремонт
Что не так с торговыми центрами в России
Фоторепортажи
11«Спартак» — «Аякс»: 20 лет легендарному матчу
16Еврофутбол: покер Салаха, покер Роналду и другие события
18:39 (мск), источник: ТАСС

Федерация бокса России рассчитывает на проведение финала WBSS в Москве

МОСКВА, 27 марта. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Федерация бокса России рассчитывает, что Москва примет финальный бой Всемирной суперсерии бокса (WBSS) в весовой категории до 90,71 кг между россиянином Муратом Гассиевым и украинцем Александром Усиком. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

Финальный бой запланирован на 11 мая в Саудовской Аравии.

«Русские и украинцы — это братские народы, поэтому конечно такой бой будет очень интересным, для нас в этом противостоянии нет никакой политики, это спорт и ничего больше. Конечно, если противником Гассиева не был бы украинец, этот бой был бы еще интереснее, так как нам не особо нравится драться с братским нам народом, но мы бы все равно были бы так же заинтересованы в том, чтобы провести финал в Москве», — сказал Кремлев.

«Мы заинтересованы в том, чтобы совместно с WBSS в России провести полуфиналы следующего сезона и финал, не зависимо от того, будет ли в нем драться представитель нашей страны», — добавил Кремлев.

3 февраля Гассиев победил кубинца Юниера Дортикоса техническим нокаутом в 12-м раунде в Сочи и вышел в финал Всемирной суперсерии бокса, в своем полуфинальном поединке Усик 28 января одержал победу по очкам над латвийцем Майрисом Бриедисом. Победитель турнира получит Кубок Мохаммеда Али и приз в размере $10 млн.

Гассиев является чемпионом мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA). В его послужном списке 26 побед (19 — нокаутом) и ни одного поражения. В активе Усика, владеющего поясами Всемирной боксерской организации (WBO) и Всемирного боксерского совета (WBC), 14 побед (11 нокаутом), ни одного поражения.

 Были примеры: Плющенко об испытании, которое может настигнуть Загитову
Свою знаменитую фразу Пеле произнес именно перед матчем против СССР
Капризов СКА не боится. Москвичи готовятся к полуфиналу
Джикия прошёл плановое обследование в римской клинике
Капелло - один из претендентов на пост тренера «Арсенала»
Тутберидзе: Загитовой не хватило опыта
Конец веселью? «Салават» больше не король седьмых матчей
Стал известен стартовый состав сборной России на матч с Францией
В среду «Ладу» и «Югру» исключат из КХЛ. Шансов на спасение нет
Новости
Авто
В Россию и Беларусь вернется подзабытая марка недорогих машин Иранский автопроизводитель Iran Khodro Company (IKCO) и белорусский автозавод «Юнисон» подписали контракт на производство автомобилей Dena и Dena Plus
Hi-Tech
Разработчики показали российский ударный беспилотник «Орион» проходит летные испытания. И уже появилось его первая фотография.
Кино
Умерла звезда французского кино Стефан Одран Актриса, прославившаяся ролями в фильмах режиссеров французской новой волны, скончалась на 86-м году жизни
Недвижимость
Что не так с торговыми центрами в России
Все развлекательные центры в России проверят после пожара в Кемерове
Пенсионеров и инвалидов освободят от взносов за капремонт
На крыше лондонского небоскреба установили антисуицидальные скульптуры
Леди
На какие добрые поступки способны звезды Джоан Роулинг, Джонни Депп, Криштиану Роналду и многие другие звезды готовы помочь нуждающимся и время от времени доказывают это поступками.
Дети
35-летняя Сати Казанова перестала скрывать беременность В Сети появилось видео, на котором можно увидеть округлившийся живот певицы.
Все о ремонте
Как рационально использовать эркер в интерьере: 7 умных решений 
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Как из типовой двушки сделать удобную трёшку: квартира молодой семьи
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь