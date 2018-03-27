Джошуа и Паркер встретились лицом к лицу

Новозеландский боксер считает, что пришло его время.



И обещает забрать себе оба пояса, которые стоят на кону. Даже говорит, что войдет в историю.



Но еще не решил, нокаутировать Джошуа или побеждать по очкам.



Такая самоуверенность очень свойственна многим профессиональным боксерам.



Но специалисты считают фаворитом боя не Паркера, а Джошуа. Причем фаворитом почти безоговорочным.



Ведь почти год назад он нокаутировал на Уэмбли самого Владимира Кличко



Еще на событии присутствовал знаменитый конферансье Майкл Баффер.



Он был сдержанным и просто сказал, что уже через несколько дней, когда кто-то из бойцов победит, мы увидим наконец безоговорочного чемпиона в супертяжелом весе.