Джошуа и Паркер встретились лицом к лицу
Джозеф верит в свою победу и говорит, что еще не решил, нокаутировать ли Джошуа.
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Джозеф верит в свою победу и говорит, что еще не решил, нокаутировать ли Джошуа.
Новозеландский боксер считает, что пришло его время.
И обещает забрать себе оба пояса, которые стоят на кону. Даже говорит, что войдет в историю.
Но еще не решил, нокаутировать Джошуа или побеждать по очкам.
Такая самоуверенность очень свойственна многим профессиональным боксерам.
Но специалисты считают фаворитом боя не Паркера, а Джошуа. Причем фаворитом почти безоговорочным.
Ведь почти год назад он нокаутировал на Уэмбли самого Владимира Кличко
Еще на событии присутствовал знаменитый конферансье Майкл Баффер.
Он был сдержанным и просто сказал, что уже через несколько дней, когда