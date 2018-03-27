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18:22 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

Джошуа и Паркер встретились лицом к лицу

Джозеф верит в свою победу и говорит, что еще не решил, нокаутировать ли Джошуа.

Источник: Reuters

Новозеландский боксер считает, что пришло его время.

И обещает забрать себе оба пояса, которые стоят на кону. Даже говорит, что войдет в историю.

Но еще не решил, нокаутировать Джошуа или побеждать по очкам.

Такая самоуверенность очень свойственна многим профессиональным боксерам.

Но специалисты считают фаворитом боя не Паркера, а Джошуа. Причем фаворитом почти безоговорочным.

Ведь почти год назад он нокаутировал на Уэмбли самого Владимира Кличко

Еще на событии присутствовал знаменитый конферансье Майкл Баффер.

Он был сдержанным и просто сказал, что уже через несколько дней, когда кто-то из бойцов победит, мы увидим наконец безоговорочного чемпиона в супертяжелом весе.

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