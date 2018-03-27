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17:48 (мск), источник: Чемпионат.com

Андраде готов заменить Альвареса в бою с Головкиным

Бывший двукратный чемпион мира в первом среднем весе (до 69,9 кг) Деметриус Андраде заявил, что он будет готов заменить Сауля Альвареса в бою с Геннадием Головкиным, если мексиканец не будет допущен к выступлению 5 мая.

«Я готов выйти на ринг 5 мая и сразиться с Головкиным. Я всегда нахожусь в зале и уже сейчас готов начинать проверки антидопинговых комиссий, гарантирую, что я пройду каждую из них. Знаю, что далеко не все могут сказать то же самое.

У Головкина был период, когда никто не хотел с ним драться. Я до сих пор не познал вкуса поражений, и я двукратный чемпион мира, так что я тот, кто хочет боя с Геннадием. Все знают, насколько я могу быть хорош. Если Альварес не будет допущен к бою 5 мая, я хочу получить возможность встретиться с Головкиным и стать чемпионом мира, — цитирует американца BoxingScene.

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