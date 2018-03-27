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17:39 (мск), источник: Vesti.kz

Боксер сборной Казахстана рассказал о своей победе на турнире в Польше и отказе от перехода в профессионалы

На турнире Феликса Штамма он выиграл «золото» в категории до 56 килограммов.

Казахстанский боксер Ильяс Сулейменов в интервью корреспонденту Vesti.kz рассказал о турнире в Польше, а также поделился своими мыслями относительно карьеры в профессиональном боксе.

— Ильяс, начало года для Вас выдалось неплохим в плане результатов — в феврале Вы стали победителем турнира в Венгрии, теперь завоевали «золото» в Польше. Все идет по плану?

— Конечно, любой спортсмен довольствовался бы своими достижениями, тем более, если они положительные. Я всегда рад тому, что удается стать победителем соревнований и испытываю непередаваемую гордость от того, что поднял флаг своей страны на чужбине.

К слову, в Польше собрались представители 25 стран, которые жаждали стать победителями в своих категориях. Также стоит учитывать, что все сборные старались выставить своих лидеров на этом турнире — в плане спортивной составляющей он выдался упорным.

— Были ли соперники, против которых неудобно боксировать?

— На этот турнир я ехал с запредельной мотивацией, так как заранее знал, что приедут первые номера своих стран. Об этом меня предупредили во время матчевых поединков в Алматы между Казахстаном, Узбекистаном и Россией. Последние объявили, что выставят на турнире имени Феликса Штамма свой сильнейший состав.

В первом поединке я сошелся с боксером из Туркменистана Мередовым. После был бой с первым номером сборной России Бахтаваром Назировым — очень сильным боксером, который приезжал на турнир трех стран в Алматы и победил нашего соотечественника. В полуфинале мне выпала возможность встретиться с еще одним опытным бойцом, хоть и молодым, американцем Дюком Роганом, который выиграл «серебро» на последнем чемпионате мира в Гамбурге. Бои с Назировым и Рэйганом выдались тяжелыми.

В финале я встретился с Мохамедом Альвади из Иордании. Поединок с ним получился более-менее ровным — там победа была добыта чистая. Альвади же является одним из самых опытных на турнире в Польше — он участвовал еще на чемпионате мира в Милане, в далеком 2009 году. Нарезки поединков я смотрел по YouTube и имел уже кое-какое представление о нем, как о сопернике. Тем не менее, всем известно, что наша школа бокса — одна из сильнейших и мы в очередной раз доказали это.

— Считаете ли, что вышли на пик своей формы?

— Я сторонник того, что спортсмен достигает пика своего развития в зависимости от настроя и мотивации. Немаловажную роль играет и то, какой перед ним турнир и какие он ставит задачи. Первые турниры этого года были очень важны для меня — мне хотелось проверить на деле свои способности и, как говорится, «показать товар лицом» перед тренерами, учитывая, что в августе у нас Азиатские Игры. Все наши достижения в конечном итоге не остаются незамеченными тренерами. У нас в каждом весе очень сильная конкуренция и все стремятся войти в состав основной сборной.

Что касается вашего вопроса, то, я думаю, что в своей лучшей форме смогу подойти перед основными соревнованиями этого года, в том числе и перед чемпионатом Казахстана.

— Поделитесь планами на ближайшие месяцы.

— Сейчас я стараюсь не забегать далеко вперед. На данный момент я скорее сосредоточен над тем, чтобы поддерживать свою форму и продолжать дальше упорно тренироваться. Впереди еще немало турниров. Мне хочется и дальше прославлять свою страну на международной арене.

— Многие Ваши бывшие партнеры по сборной уже вовсю демонстрируют свои способности в профессиональном боксе. У Вас не возникает подобное желание?

— Все будет зависеть от того, какие поступят предложения. Если будет предметный интерес к моей персоне, и меня будут устраивать условия, то почему бы не попробовать себя в профессионалах?

Знаете, мне ведь и раньше предлагали туда перейти. Однако ставили условия, согласно которым мне сначала нужно было поехать, показать себя и провести спарринги. Я посчитал подобную авантюру пустой тратой времени. Думаю, отказ от подобных сомнительных предложений — это и есть судьба. Может, оно и к лучшему.

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