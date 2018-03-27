Команда Усика стоит на головах (фото)

В Твитере появилось просто потрясное фото с тренировочного лагеря украинского чемпиона Александра Усика.



На нем боксер со своими двумя ассистентами буквально стоят на головах без всякой другой опоры.



Это никакой не фотошоп.



Сейчас каждый желающий может увидеть это невероятное фото на официальной странице боксерской Суперсерии в Твитере.



Через полтора месяца Усику драться в финале с Муратом Гассиевым.



Сейчас тренировочные циклы боксеров уже подходит к концу и они должны как раз выходить на пик формы.