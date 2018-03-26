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21:05 (мск), источник: Vesti.kz

Обозреватель Boxing Scene назвал единственную проблему для Елеусинова в профи

Турецкий обозреватель порталов BoxingScene.com и FightClubюcom.tr Сихат Гемичи в беседе с корреспондентом Vesti.kz поделился своими впечатлениями от сотрудничества олимпийского чемпиона казахстанца Данияра Елеусинова и известного британского промоутера Эдди Хирна.

Ваша олимпийская звезда будет работать с нами — промоутер Джейкобса и Джошуа о подписании Елеусинова.

— Эдди Хирн — одно из самых больших имен в мировом боксе сегодня. На мой взгляд, сотрудничество с ним — это правильный выбор для Данияра. Возможно, было бы лучше начать свою карьеру в США, однако по PPV и по посещаемости Англия уже возможно опережает США.

Данияр согласился с Хирном и будет сражаться в США. Он убивает двух зайцев одним выстрелом. Хирн знает, как придать блеск сильнейшим качествам Елеусинова. Посмотрите на Джоша Келли. Он был побежден Данияром, но завоевал невероятную популярность.

— Что вы можете сказать о желании Елеусинова взять стиль молодого Мейвезера?

— Данияр только начинает карьеру. Это нельзя сравнить с Флойдом Мэйвезером-младшим. Американский боксер уже легенда. Он принял правильные решения во время своей карьеры и стал легендой бокса. Казахстанец имеет свой стиль, у него прекрасно работают ноги, а также есть сила. У Данияра есть все, чтобы стать лучшим и на профессиональном ринге. В сегодняшнем боксе вы должны быть универсальными, как Данияр.

— Ваша оценка возраста Елеусинова? Не считаете ли вы, что ему нужно было попробовать себя на профи-ринге немного раньше?

— Переход в возрасте 27 лет в профессиональный бокс — это оптимальное время. Он выиграл Олимпиаду в 2016 году, и сейчас самое подходящее время для начала профессионального пути. Без золотой медали вы не можете подписать контракт с Эдди Хирном. Он стал профессионалом в нужное время.

Единственная проблема — его весовая категория. Полусредний вес — это ад. Вы должны быть злым, чтобы стать чемпионом мира в этом дивизионе.

По контракту с Хирном в первый год Елеусинов проведет около семи поединков. Первый из них намечен на 28 апреля — казахстанец выступит в андеркарте американского боксера Дэниэла Джейкобса. Соперник в данное время еще не определен.

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