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19:18 (мск), источник: Sports.kz

Промоутер Головкина раскрыл новые детали расследования допинга «Канело»

Промоутер казахстанского боксера Геннадия Головкина (37−0−1, 33 КО) Том Леффлер прокомментировал расследование Атлетической комиссии штата Невада в отношении мексиканца Сауля Альвареса (49−1−2, 34 КО), сообщает Sports.kz.

— Трудно предсказать, что собирается сделать комиссия. Но Геннадий сказал, что он определенно хочет драться 5 мая. Он в полноценном тренировочном лагере и уже приступил к спаррингам. Так или иначе, он готов драться 5 мая. Надеюсь, всё получится. Естественно, комиссия должна проявить должную осмотрительность. Из того, что они сказал мне, я понял следующее: «Канело» выполнил все их запросы, которые они от него требовали. С тех пор они провели множество тестов в Мексике. Надеюсь, всё получится, и на «Синко де майо» мы увидим великую битву, — сказал Леффлер в интервью Boxingscene.com.

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