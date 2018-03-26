Промоутер Головкина раскрыл новые детали расследования допинга «Канело»

— Трудно предсказать, что собирается сделать комиссия. Но Геннадий сказал, что он определенно хочет драться 5 мая. Он в полноценном тренировочном лагере и уже приступил к спаррингам. Так или иначе, он готов драться 5 мая. Надеюсь, всё получится. Естественно, комиссия должна проявить должную осмотрительность. Из того, что они сказал мне, я понял следующее: «Канело» выполнил все их запросы, которые они от него требовали. С тех пор они провели множество тестов в Мексике. Надеюсь, всё получится, и на «Синко де майо» мы увидим великую битву, — сказал Леффлер в интервью Boxingscene.com.