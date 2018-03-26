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14:48 (мск), источник: Vesti.kz

Не стал вновь молчать и взял слово. Как Головкин во второй раз в карьере столкнулся с несправедливостью

Сейчас многие фанаты и специалиста из мира бокса удивляются резкому поведению казахстанца Геннадия Головкина. Привыкшие к его исключительно джентльменскому поведению недоумевают после его дерзких выпадов в адрес попавшегося на допинге мексиканца Сауля Альвареса в преддверии их очной встречи.

Однако для таких изменений у GGG есть все основания. Подробности — в материале Vesti.kz.

Первичная, впрочем, как и последующая, реакция Головкина на известие о «попавшемся» Альваресе вполне объяснима. Поначалу он особо не придал этому значение, и как можно сильнее ограничил свой комментарий насчет неудачного допинг-теста мексиканца.

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Оно и понятно. GGG активно продолжал свою масштабную подготовку к поединку. И подобные моменты лишь отвлекли бы его от дела. Тем более, в глубине души он понимал, что кардинально на предстоящую встречу с Альваресом ситуация не повлияла бы — распыляться на этот счет стало бы просто пустой тратой времени.

И взбесило его другое — несправедливость. Чем дальше развивалась эта мутная история, тем острее она воспринималась казахстанским боксером. Вотум доверия мировыми боксерскими организациями, выступления экспертов в пользу «Канело», знаменитых боксеров, обвинения в адрес GGG, основанные на его трусости перед поединком.

Серьезно? Получается, что Альварес — жертва ситуации, а главный антагонист — Головкин?

Неудивительно, что такое положение дел спровоцировало «взрыв» GGG. Он в очередной раз столкнулся с кислотной несправедливостью. И ее действие он молча уже не мог перенести. Возможно и такое, что вся история напомнила ему Олимпиаду. Все тот же ключевой отрезок карьеры, снова до вершины подать рукой, и снова столкнулся с закулисными интригами.

Для тех, кто не помнит, приводим его комментарии относительно финала ОИ-2004.

«Россиянин тогда выиграл. Не по-настоящему, но выиграл. Все нормально. Это часть моей жизни, мой опыт. Я понимаю, как это все работает. Я помню, как в полуфинале мне сообщили: «Ну что же, золотая медаль достанется только одному казахстанскому боксеру». Я ответил: «Хорошо. Нет проблем».

После этого добавили: «Но не тебе, а боксеру первого среднего веса». Я удивился и произнес: «Что?». Я считаю, что я побил соперника в финале. После второго раунда, не знаю сколько было уже очков, тренер говорил, чтобы я продолжал бить. На что я отвечал: «Хорошо, хорошо». Если бы я выиграл тогда Олимпиаду, то, возможно, я бы завершил карьеру. Данные слова Головкин произнес в беседе с Telegraph.co.uk.

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Можно сказать, что боксер буквально пережил дежа-вю в свете недавних событий. Не раз говорилось, что на кону боя с Альваресом стоит очень многое. Для самого GGG — это практически последняя ступень в карьере — впереди лишь бой за титул абсолютного чемпиона мира.

Так почему Головкин должен был промолчать, глядя на явное покрывание «косяков» Альвареса? Вообще, любой спорт — профессиональный или олимпийский — основан на нулевой терпимости к допингу. Бывали случаи, когда спортсменам удавалось доказать, что запрещенное вещество попало в организм случайно. Тем не менее, наказание следовало в любом случае. Разница лишь в том, что срок дисквалификации был заметно меньше.

И кто знает, может и перед первым поединком мексиканец «сидел» на допинге. Просто в нужное время, грамотно рассчитанное, прошел курс очищения и все. В таких случаях продукты распада запрещенных веществ — метаболиты — уже отсутствуют на момент проверки.

А вместо строгости к «Канело» сведущие и «компетентные» лица наоборот, прониклись к мексиканцу. Представляете, как относились бы к Головкину, окажись он в такой ситуации? Все его нокауты, победы поставили бы под сомнения. И это было бы только начало «ада».

Так что нет ни одного факта в пользу того, чтобы Геннадий молчал. Хватит, он и так во время важного этапа любительской карьеры молча «проглотил» несправедливость. И вновь это делать он вряд ли будет. Вместо того, чтобы удивляться тому, что вопреки своему имиджу Головкин взял слово, лучше бы честно и объективно довели ситуацию с Альваресом до логического завершения. Беспристрастно.

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