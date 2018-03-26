С кем мог бы сразиться Головкин в случае срыва рематча с «Канело»

Ранее NSAC отстранила мексиканца до 10 апреля.

Промоутер Головкина Том Леффлер заявил, что GGG продолжает подготовку в прежнем режиме и намерен выйти на ринг 5 мая против «Канело», либо другого оппонента.

«Билли Джо Сондерс не будет готов до июня, согласно перенесенной дате его боя с Мартином Мюрреем, а значит GGG и его промоутеру придется искать в другом месте. Дэнни Джейкобсу не позволят оторваться от события Matchroom Boxing 28 апреля. Таким образом, у Головкина осталось не так много высококачественных вариантов.