С кем мог бы сразиться Головкин в случае срыва рематча с «Канело»
Сайт WorldBoxingNews.net проанализировал, кто из боксеров мог бы «выйти на замену» против Геннадия Головкина в случае дисквалификации его соперника Сауля «Канело» Альвареса
Сайт WorldBoxingNews.net проанализировал, кто из боксеров мог бы «выйти на замену» против Геннадия Головкина в случае дисквалификации его соперника Сауля «Канело» Альвареса
Ранее NSAC отстранила мексиканца до 10 апреля.
Промоутер Головкина Том Леффлер заявил, что GGG продолжает подготовку в прежнем режиме и намерен выйти на ринг 5 мая против «Канело», либо другого оппонента.
«Билли Джо Сондерс не будет готов до июня, согласно перенесенной дате его боя с Мартином Мюрреем, а значит GGG и его промоутеру придется искать в другом месте. Дэнни Джейкобсу не позволят оторваться от события Matchroom Boxing 28 апреля. Таким образом, у Головкина осталось не так много высококачественных вариантов.
Джермалл Чарло проводит бой за две недели до 5 мая, в то время как Деметриус Андраде потенциально мог бы стать хорошим вариантом для Геннадия, если удастся договориться с его промоутером Арти Пеллуло. «Регулярный» чемпион мира WBO Риота Мурата также может быть рассмотрен в качестве заявки для Головкина во избежание простоя в карьере казахстанца, — написано в материале.