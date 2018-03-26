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14:14 (мск), источник: Sports.kz

С кем мог бы сразиться Головкин в случае срыва рематча с «Канело»

Сайт WorldBoxingNews.net проанализировал, кто из боксеров мог бы «выйти на замену» против Геннадия Головкина в случае дисквалификации его соперника Сауля «Канело» Альвареса из-за допингового скандала, сообщает Sports.kz.

Ранее NSAC отстранила мексиканца до 10 апреля.

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Промоутер Головкина Том Леффлер заявил, что GGG продолжает подготовку в прежнем режиме и намерен выйти на ринг 5 мая против «Канело», либо другого оппонента.

«Билли Джо Сондерс не будет готов до июня, согласно перенесенной дате его боя с Мартином Мюрреем, а значит GGG и его промоутеру придется искать в другом месте. Дэнни Джейкобсу не позволят оторваться от события Matchroom Boxing 28 апреля. Таким образом, у Головкина осталось не так много высококачественных вариантов.

Джермалл Чарло проводит бой за две недели до 5 мая, в то время как Деметриус Андраде потенциально мог бы стать хорошим вариантом для Геннадия, если удастся договориться с его промоутером Арти Пеллуло. «Регулярный» чемпион мира WBO Риота Мурата также может быть рассмотрен в качестве заявки для Головкина во избежание простоя в карьере казахстанца, — написано в материале.

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