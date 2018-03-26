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10:29 (мск), источник: Vesti.kz

Сондерс: Головкин заговорил, что я — запасной план, потому что боится, что «Канело» побьет его

Чемпион мира по версии WBO в среднем весе Билли Джо Сондерс (26−0, 12 КО) прокомментировал недавнее заявление чемпиона WBA (Super), IBO, WBC и IBF в этом же весе казахстанца Геннадия Головкина (37−0−1, 33 КО) о том, что британец является для него запасным планом на случай срыва реванша с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−2, 34 КО), намеченного на 5 мая.

Недавно Атлетическая комиссия штата Невада временно отстранили Альвареса от боев из-за двух положительных допинг-проб. В его анализах обнаружили запрещенный препарат кленбутерол. Окончательное решение по делу мексиканца будет принято на заседании комиссии 10 апреля.

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Тренер Головкина Абель Санчес намекнул, что в случае отмены реванша его подопечный пойдет по другому пути, и нацелен на объединение титулов с Сондерсом. Однако британца не устраивает роль запасного плана. По словам Сондерса, если они и встретятся с Головкиным в ринге, то это будет на его условиях.

«Во-первых, я и Фрэнк Уоррен (промоутер Сондерса) прежде подписывали контракт на бой с Головкиным, но именно они отказались от поединка, а не мы. Я ни для кого не запасной план и не «план B». Я чемпион мира и считаю себя лучшим в дивизионе.

Так что, это Головкин для меня — запасной план. Он заговорил об этом только сейчас, потому что боится, что «Канело» побьет его. Он думает, что если проиграет, то прямиком будет драться за мой пояс. Если он (Головкин) продует и придет ко мне без титулов, то я буду стороной «А». Если же он сохранит пояса, то я определенно буду ждать встречи с ним, но ему для начала надо позаботиться о «Канело».

Головкин и его тренер могут говорить столько дерьма, сколько захотят, но когда доходит до дела, то я уже доказал раньше, что готов не только болтать, но и действовать. В данный момент я сфокусирован на победе над Мартином Мюрреем 23 июня, — цитирует Сондерса BoxingNews.

Изначально Сондерс должен был провести защиту титула 14 апреля на арене O2 в Лондоне (Англия). Однако чемпион травмировал руку на тренировке. В связи с этим поединок против Мюррея был перенесен на 23 июня на ту же площадку.

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