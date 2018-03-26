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10:16 (мск), источник: Vesti.kz

Назван ключевой фактор на слушаниях по допинговому делу Альвареса перед реваншем с Головкиным

Комментатор телеканала HBO Макс Келлерман рассказал о том, от чего будет зависеть судьба мексиканского боксера Сауля «Канело» Альвареса (49−1−2, 34 КО) на слушаниях по его допинговому делу в преддверии реванша с чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0−1, 33 КО).

Ранее Атлетическая комиссия штата Невада временно отстранила Альвареса от боев из-за двух положительных допинг-проб. В его анализах обнаружили запрещенный препарат кленбутерол. Окончательное решение по делу мексиканца будет принято за заседании комиссии 10 апреля, а реванш с Головкиным намечен на 5 мая.

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По мнению Келлермана, ключевым фактором в деле Альвареса во время слушаний станет уровень содержания кленбутерола в его допинг-пробах.

«Кто верит в то, что Альварес невиновен и что он не сознательно «читерил», они будут указывать на то, что в Мексике есть загрязненное мясо, что может повысить уровень кленбутерола в организме, и, возможно, это случилось и с «Канело». В конце концов, «Канело» нужно было перейти в полноценный средний вес. Но кленбутерол не делает вас сильнее, он лишь помогает сбросить вес. Зачем бы «Канело» сбрасывал вес таким образом?

С другой стороны говорят, что у боксеров, которые живут и проводят время в Мексике, есть правдоподобная отмазка, даже если они действительно используют этот препарат. Думаю, что мы получим ответ на апрельском слушании. Если уровень кленбутерола действительно завышен, и этому не будет правдоподобного объяснения, то значит «Канело» действительно обманывал.

Но может сложиться так же, как в случае с Франсиско Варгасом перед боем с Орландо Салидо. Тогда поединку позволили состояться, и Варгас не считался читером. Все зависит от того, что будет решено на слушании. Если следы кленбутерола будут незначительны, значит — дело и правда в мясе. Если же содержание окажется слишком высоким для зараженного мяса, то это уже другое дело, — сказал Келлерман в интервью FightHype.com.

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