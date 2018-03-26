Назван ключевой фактор на слушаниях по допинговому делу Альвареса перед реваншем с Головкиным

Ранее Атлетическая комиссия штата Невада временно отстранила Альвареса от боев из-за двух положительных допинг-проб. В его анализах обнаружили запрещенный препарат кленбутерол. Окончательное решение по делу мексиканца будет принято за заседании комиссии 10 апреля, а реванш с Головкиным намечен на 5 мая.

По мнению Келлермана, ключевым фактором в деле Альвареса во время слушаний станет уровень содержания кленбутерола в его допинг-пробах.

«Кто верит в то, что Альварес невиновен и что он не сознательно «читерил», они будут указывать на то, что в Мексике есть загрязненное мясо, что может повысить уровень кленбутерола в организме, и, возможно, это случилось и с «Канело». В конце концов, «Канело» нужно было перейти в полноценный средний вес. Но кленбутерол не делает вас сильнее, он лишь помогает сбросить вес. Зачем бы «Канело» сбрасывал вес таким образом?

С другой стороны говорят, что у боксеров, которые живут и проводят время в Мексике, есть правдоподобная отмазка, даже если они действительно используют этот препарат. Думаю, что мы получим ответ на апрельском слушании. Если уровень кленбутерола действительно завышен, и этому не будет правдоподобного объяснения, то значит «Канело» действительно обманывал.