«Это не показуха, все серьезно». Головкину подобрали соперника из-за реальной угрозы отмены реванша с «Канело»

Альварес провалил допинг-тест за два месяца до боя. Сразу в двух его пробах обнаружили запрещенный препарат кленбутерол. Команда мексиканца объясняет это употреблением в пищу зараженного мяса, однако Головкин не верит в подобные оправдания.

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Между тем, Атлетическая комиссия штата Невада временно отстранила Альвареса от боев. Окончательное решение по его делу будет принято на заседании 10 апреля, тогда как реванш с Головкиным намечен на 5 мая.

«Всем, кто сомневается в том, что существует реальная опасность отмены реванша из-за проваленных «Канело» допинг-тестов, хочу привести один довод: HBO не стал использовать свою субботнюю трансляцию для продвижения PPV и отложил его в своем календаре. Все серьезно, народ.

Те, кто говорят, что отстранение «Канело» лишь для показухи, — вы не знаете, что говорите. Второй бой Головкина и «Канело» находится под серьезной угрозой. Напомню, та же комиссия штата Невада отказалась лицензировать Тайсона несколько лет назад и отправила бой против Льюиса, самый большой в истории в бокса на тот момент, в другое место.

И если реванш и будет отменен, а такое вполне возможно, то в этом будут виноваты «Канело» и его тренеры.

Как мне сказал Том Леффлер (промоутер Головкина) по поводу отстранения «Канело», GGG планирует драться 5 мая в Вегасе — будь то «Канело» или другой соперник. Я сказал, что нужно загнать Джейкобса в загон — он проводит слабый бой 28 апреля. Отмените этот поединок и поменяйте его на реванш против GGG через неделю.

Другой довод в пользу того, что реванш находится под угрозой отмены: Fathom Events, дистрибьютор PPV в кинотеатрах США (как это было для многих «платных» боев «Канело»), убрал поединок из своего графика и удалил все материалы про бой со своего сайта, — написал Рафаэль в своем твиттере.