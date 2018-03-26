Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Федор Добронравов перенес инсульт
Крым быстро ответил на «передачу» золота скифов Украине
Тина Канделаки намекнула на свою беременность
Только сейчас открылась тайна фильма "Иван Васильевич..."
Беллуччи, Джанабаева и Бондарчук побывали на гала-вечере в Москве
Текущие события
Футбол. Сборные
1-й тайм
Китай0
Чехия0
Футбол. Сборные
14:35
Уэльс
Уругвай
Хоккей. НХЛ
04:30
Эдмонтон ОйлерзОТ4
Анахайм Дакс5
Хоккей. НХЛ
02:30
Миннесота УайлдОТ1
Бостон Брюинз2
Футбол. Сборные
19:00
Финляндия
Мальта
Футбол. Сборные
19:00
Болгария
Казахстан
Хоккей. НХЛ
02:00
Даллас Старз1
Ванкувер Кэнакс4
Хоккей. НХЛ
02:00
Виннипег ДжетсБ5
Нэшвилл Предаторз4
Футбол. Сборные
20:00
Албания
Норвегия
Футбол. Сборные
01:00
Ямайка1
Антигуа и Барбуда1
Футбол. Сборные
25.03
Доминиканская Республика2
Сент-Киттс и Невис1
Футбол. Сборные
21:30
Португалия
Нидерланды
Все события
Месси выбрал Неймару новый клуб
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси рекомендовал бывшему одноклубнику, форварду «Пари Сен-Жермен» Неймару перейти в английский «Манчестер Сити».
Савченко обратилась с прошением к Путину
СМИ: Меркель дала умный совет Мэй по России
Новая Toyota Camry: как изменилась машина (фото + впечатления)
Жилет становится обязательным
Российский биатлон после печального урока уходит на перемену
Пора вернуть в сборную Аршавина. И это не шутка
Беллуччи, Джанабаева и Бондарчук побывали на гала-вечере в Москве
В Сети обсуждают целующихся Брэда Питта и Дженнифер Энистон
Как собственный дом убивает вас
Фруктовые соки назвали опасными
Как обманывают покупателей жилья: 5 приемов мошенников
В Москве построят новые бомбоубежища
Фоторепортажи
17Сотникова на трибунах — ЦСКА побеждает
24Армейское чудо: ЦСКА прошел «Лион»
10:05 (мск), источник: Vesti.kz

Эдди Хирн: Если приставите пистолет к моему виску и спросите прямо, я скажу, что «Канело» принимал допинг

Один из ведущих промоутеров Эдди Хирн в интервью BoxingScene прокомментировал ситуацию с положительным допинг-тестом мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (49−1−2, 34 КО) в преддверии реванша с чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0−1, 33 КО).

Альварес попался за два месяца до боя. В двух его пробах был обнаружен стероид кленбутерол. Команда мексиканца объясняет это употреблением в пищу зараженного мяса. Недавно Атлетическая комиссия штата Невада временно отстранила «Канело» от боев. Окончательное решение по его делу будет принято на заседании 10 апреля.

Читайте также
«Канело» принял таблетку на взвешивании перед боем с GGG

По мнению Хирна, реванш «Канело» с Головкиным уже пострадал, а мексиканец скорее всего читер, потому что мог позволить себе питаться качественным, а не стероидным мясом.

«Я думаю, что отстранение Альвареса — не очень хорошо для его предстоящего реванша с Головкиным. Слушания назначены на 10 апреля, то есть за три недели до боя. А как насчет людей, которые уже оплатили поездку на поединок? А что с теми, кто уже заплатил за бронь номера в отеле? И что прикажете делать телевизионщикам, которые планируют промо-кампанию, вроде 24/7 на НВО?.

Никто не знает наверняка, чем все окончится, пока глава Комиссии не огласит вердикт. Уверен, что команда Головкина на всякий случай планируют запасной вариант. Надеюсь, что бой все же состоится, потому что хочу его посмотреть, но не знаю, правильно ли это будет с точки зрения этики. Хотя бокс и этика не всегда находятся по одну сторону баррикад.

Если Альварес просто съел что-то и это повлияло на результаты допинг-теста, тогда бой 100 процентов должен состояться. Но если он принимал допинг сознательно, то все не так однозначно. Чему верить? Если вы приставите пистолет к моему виску и спросите прямо, я скажу, что «Канело» принимал допинг. Но у меня нет уверенности, что он делал это систематически. Проблема загрязненного мяса в Мексике действительно существует, но с теми деньгами, которые есть у «Канело», он может себе позволить употреблять в пищу качественное мясо, — резюмировал Хирн.

Читайте также
Легендарный мексиканский боксер назвал фаворита в реванше Головкин — Альварес

Однако президент WBA Жильберто Мендоса придерживается иного мнения. По его словам, он был удивлен отстранением Альвареса, поскольку считает того невиновным. Его коллега из WBC Маурисио Сулейман также негодует по поводу наказания «Канело».

Сам Головкин выступил с жесткой критикой в адрес Альвареса. Казахстанец обвинил его в употреблении допинга перед первым боем и заявил, что все притворяются, будто ничего не случилось.

Второй бой Головкина и Альвареса назначен на 5 мая. Боксеры вернутся туда, где в сентябре прошлого года не смогли выявить победителя, завершив поединок вничью — арену T-Mobile в Лас-Вегасе.

В боксе творится много д***ма. Если верите в невиновность "Канело", то смотрите лучше боулинг - Малиньяджи
Российский биатлон после печального урока уходит на перемену
Пора вернуть в сборную Аршавина. И это не шутка
Проклятье семьи Шипулиных. Как Кузьмина упустила победу в КМ
Подтвердили класс: российские керлингистки взяли бронзу на ЧМ
Месси выбрал Неймару новый клуб
Мякяряйнен взяла «Большой хрустальный глобус», опередив Кузьмину
Шайба Малкина помогла «Питтсбургу» обыграть «Филадельфию»
Спорт-Экспресс
Авто
Новый Volkswagen Touareg: что понравилось, что разочаровало После прямой трансляции премьеры Volkswagen Touareg мы взяли небольшую паузу, подумали и поняли, что нам понравилось в новой машине, а что нет. Конечно, это лишь первые впечатления, но очень часто именно они самые правильные
Hi-Tech
Ученые создали безлинзовый микроскоп размером с горошину Программируемый прибор можно будет использовать прямо внутри тела пациента.
Кино
Любовь как она есть: все стадии отношений в 15 сериалах Неловкие первые свидания, восторженная влюбленность, полный трудностей и радостей брак, расставания и новые встречи — все возможные и даже самые невероятные варианты развития отношений в нашей сериальной подборке
Недвижимость
В Москве построят новые бомбоубежища в рамках реновации
Госдума приняла законопроект об оплате ЖКУ без посредников
Москва в «Час Земли» сэкономит электричества для целой многоэтажки
Как обманывают покупателей недвижимости: 5 приемов мошенников
Леди
Кто пришел на смену моделям 90-х (фото) Выясняем, кому «передали эстафету» супермодели
Дети
Ксения Собчак показала поклонникам «беременное» фото Телеведущая подогрела слухи о своем интересном положении.
Все о ремонте
7 идей рационального использования эркера в интерьере (фото)
Как из двушки сделать удобную трёшку: квартира для молодой семьи
Как навести порядок в шкафу: 7 дельных советов по эргономике
Место для творческой мастерской в типовой квартире: 8 идей
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь