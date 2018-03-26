Эдди Хирн: Если приставите пистолет к моему виску и спросите прямо, я скажу, что «Канело» принимал допинг

Альварес попался за два месяца до боя. В двух его пробах был обнаружен стероид кленбутерол. Команда мексиканца объясняет это употреблением в пищу зараженного мяса. Недавно Атлетическая комиссия штата Невада временно отстранила «Канело» от боев. Окончательное решение по его делу будет принято на заседании 10 апреля.

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По мнению Хирна, реванш «Канело» с Головкиным уже пострадал, а мексиканец скорее всего читер, потому что мог позволить себе питаться качественным, а не стероидным мясом.

«Я думаю, что отстранение Альвареса — не очень хорошо для его предстоящего реванша с Головкиным. Слушания назначены на 10 апреля, то есть за три недели до боя. А как насчет людей, которые уже оплатили поездку на поединок? А что с теми, кто уже заплатил за бронь номера в отеле? И что прикажете делать телевизионщикам, которые планируют промо-кампанию, вроде 24/7 на НВО?.

Никто не знает наверняка, чем все окончится, пока глава Комиссии не огласит вердикт. Уверен, что команда Головкина на всякий случай планируют запасной вариант. Надеюсь, что бой все же состоится, потому что хочу его посмотреть, но не знаю, правильно ли это будет с точки зрения этики. Хотя бокс и этика не всегда находятся по одну сторону баррикад.

Если Альварес просто съел что-то и это повлияло на результаты допинг-теста, тогда бой 100 процентов должен состояться. Но если он принимал допинг сознательно, то все не так однозначно. Чему верить? Если вы приставите пистолет к моему виску и спросите прямо, я скажу, что «Канело» принимал допинг. Но у меня нет уверенности, что он делал это систематически. Проблема загрязненного мяса в Мексике действительно существует, но с теми деньгами, которые есть у «Канело», он может себе позволить употреблять в пищу качественное мясо, — резюмировал Хирн.

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Однако президент WBA Жильберто Мендоса придерживается иного мнения. По его словам, он был удивлен отстранением Альвареса, поскольку считает того невиновным. Его коллега из WBC Маурисио Сулейман также негодует по поводу наказания «Канело».

Сам Головкин выступил с жесткой критикой в адрес Альвареса. Казахстанец обвинил его в употреблении допинга перед первым боем и заявил, что все притворяются, будто ничего не случилось.