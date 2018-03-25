«Канело» принял таблетку на взвешивании перед боем с GGG

Источник: Prosports.kz

В «Инстаграме» опубликовано видео, на котором мексиканский боксер Сауль Альварес запивает некий препарат перед взвешиванием в преддверии первого боя с Геннадием Головкинымв сентябре прошлого года, сообщает Prosports.kz.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BgnxwRQlJk_/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BgnxwRQlJk_/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Вот она наглость, на глазах у всех , перед камерами , Рыжий вообще Погнал ??? вместе с тренером... Ты Псих @canelo @oscardelahoya ? Мы за чистый спорт GGG ???? ☆ @war_ggg_canelo ☆ #ggg#gggteam#gggboxing#mexicanstyle#bigdramashow#kazahkillking#worldchempion#abelsanchez#coach#gggteam#gmgmax#war_ggg_canelo#gggpromotions#tomloeffler1#unifled#hboboxing#ibobixing#wbaboxing#worldchempion#cloks#hublot#hublotcloks#rematch#GGGcanelo#gggchampion#ViktorDmitriev#Kazakhstan#tripleg#triplepower#gggenergy</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/war_ggg_canelo/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> •°Team GGG KZ | 5.05 G°vs°C 2?</a> (@war_ggg_canelo) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-03-22T10:06:44+00:00">22 Мар 2018 в 3:06 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, что у «Канело» перед боем с GGG были найдены следы запрещенного препарата Кленбутерола.

— Посмотрите на его тело, у него следы от инъекций. Это довольно очевидно. Посмотрите на фото и спросите у врача. Надо проверить его на детекторе лжи. Вы можете сказать что-то про мясо, но это не так.

Я верю в свою силу, и все еще жажду боя с ним. Я пересмотрел первый поединок, и могу сказать, что судьи украли мою победу. Они — «террористы», убивают спорт, — заявил GGG.

Кроме того, после положительной допинг-пробы команда мексиканского боксера запретила журналистам посещать их тренировки.

На днях Атлетическая комиссия штата Невада отстранила мексиканца.

Напомним, повторный поединок между GGG и «Канело» запланирован на 5 мая в Лас-Вегасе на ринге T-Mobile Arena.