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17:44 (мск), источник: Prosports.kz

«Канело» принял таблетку на взвешивании перед боем с GGG

Очередное обвинение в адрес Альвареса.

Источник: Prosports.kz

В «Инстаграме» опубликовано видео, на котором мексиканский боксер Сауль Альварес запивает некий препарат перед взвешиванием в преддверии первого боя с Геннадием Головкинымв сентябре прошлого года, сообщает Prosports.kz.

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Напомним, что у «Канело» перед боем с GGG были найдены следы запрещенного препарата Кленбутерола.

— Посмотрите на его тело, у него следы от инъекций. Это довольно очевидно. Посмотрите на фото и спросите у врача. Надо проверить его на детекторе лжи. Вы можете сказать что-то про мясо, но это не так.

Я верю в свою силу, и все еще жажду боя с ним. Я пересмотрел первый поединок, и могу сказать, что судьи украли мою победу. Они — «террористы», убивают спорт, — заявил GGG.

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Кроме того, после положительной допинг-пробы команда мексиканского боксера запретила журналистам посещать их тренировки.

На днях Атлетическая комиссия штата Невада отстранила мексиканца.

Напомним, повторный поединок между GGG и «Канело» запланирован на 5 мая в Лас-Вегасе на ринге T-Mobile Arena.

Первый бой между чемпионом мира в среднем весе по версиям WBA (Super), WBC, IBF, IBO Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем Альваресом, состоявшийся в Лас-Вегасе 17 сентября, завершился вничью.

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