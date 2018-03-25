«Канело» принял таблетку на взвешивании перед боем с GGG
Очередное обвинение в адрес Альвареса.
Очередное обвинение в адрес Альвареса.
В «Инстаграме» опубликовано видео, на котором мексиканский боксер Сауль Альварес запивает некий препарат перед взвешиванием в преддверии первого боя с Геннадием Головкинымв сентябре прошлого года, сообщает Prosports.kz.
Напомним, что у «Канело» перед боем с GGG были найдены следы запрещенного препарата Кленбутерола.
— Посмотрите на его тело, у него следы от инъекций. Это довольно очевидно. Посмотрите на фото и спросите у врача. Надо проверить его на детекторе лжи. Вы можете сказать
Я верю в свою силу, и все еще жажду боя с ним. Я пересмотрел первый поединок, и могу сказать, что судьи украли мою победу. Они — «террористы», убивают спорт, — заявил GGG.
Кроме того, после положительной
На днях Атлетическая комиссия штата Невада отстранила мексиканца.
Напомним, повторный поединок между GGG и «Канело» запланирован на 5 мая в
Первый бой между чемпионом мира в среднем весе по версиям WBA (Super), WBC, IBF, IBO Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем Альваресом, состоявшийся в