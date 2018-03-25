Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Скрипаль ни при чем: Лондон уличили в грандиозном обмане -эксперт
Интриги Мэй окончились: Британия получила ответ на обвинения РФ
Тина Канделаки намекнула на свою беременность
Как обманывают покупателей жилья: 5 приемов мошенников
Кто из звезд постоянно дает обещания и не выполняет их
Текущие события
Футбол. Сборные
1-й тайм
Фарерские острова1
Лихтенштейн0
Хоккей. НХЛ
19:30
Питтсбург Пингвинз
Филадельфия Флайерз
Футбол. Сборные
1-й тайм
Кувейт0
Камерун2
Футбол. Сборные
17:00
Гибралтар1
Латвия0
Биатлон. Биатлон
17:00
Тюмень (Россия)
Масс-старт (Ж)
Футбол. Сборные
15:30
Словакия3
Таиланд2
Футбол. Сборные
23:00
Доминиканская Республика
Сент-Киттс и Невис
Биатлон. Биатлон
15:00
Тюмень (Россия)
Масс-старт (М)
Хоккей. КХЛ
14:30
Трактор7
Салават Юлаев1
Футбол. Сборные
26.03
Ямайка
Антигуа и Барбуда
Футбол. Сборные
12:30
ОАЭ0
Габон1
Хоккей. НХЛ
26.03
Даллас Старз
Ванкувер Кэнакс
Хоккей. НХЛ
26.03
Виннипег Джетс
Нэшвилл Предаторз
Хоккей. НХЛ
26.03
Миннесота Уайлд
Бостон Брюинз
Хоккей. НХЛ
26.03
Эдмонтон Ойлерз
Анахайм Дакс
Все события
Савченко обратилась с прошением к Путину
СМИ: Меркель дала умный совет Мэй по России
Группа «Пикник» разбилась в ДТП (но все выжили)
Гаишники получат новую форму (удобную)
Цветков — чемпион. Шипулин — круче. Биатлонисты осчастливили РФ
Королева дала слабину: на Загитову началась охота
Яна Рудковская станцевала лезгинку на коньках
Кто из звезд постоянно дает обещания и не выполняет их
Женщина, которой муж отрубил руки, получила бионические протезы
Найдена новая причина синдрома хронической усталости
Как обманывают покупателей жилья: 5 приемов мошенников
В Москве построят новые бомбоубежища
Фоторепортажи
16Еврофутбол: покер Салаха, покер Роналду и другие события
24Армейское чудо: ЦСКА прошел «Лион»
17:23 (мск), источник: Sports.kz

Канат Ислам назвал место следующего боя

Казахстанский боксер Канат Ислам (25−0, 20 КО) в интервью EsNews поделился некоторой информацией о своем предстоящем поединке, сообщает Sports.kz.

— Теперь ты дерешься в Америке. Где следующий бой?

Читайте также
«Одноклубник» Головкина победил назначенного Исламу соперника и завоевал титул WBA

— В Вегасе.

— С кем?

— Пока не знаю. Не имеет значения.

Ислам владеет чемпионскими поясами WBO NABO, WBA-NABA и WBA Inter-Continental в первом среднем весе.

В последний раз Ислам выходил на ринг 9 сентября 2017 года — в рамках вечера бокса в Астане он победил техническим нокаутом в девятом раунде канадца Брэндона Кука (19−1, 12 КО).

Добавим, что недавно Канат заключил соглашение с промоутерской компанией Top Rank, которая ведет дела чемпиона мира во втором полулегком весе по версии WBO Василия Ломаченко (10−1, 8 КО). Также в Окснарде (штат Калифорния, США) он работает и с одним из тренеров украинского боксера — Марко Контрерасом.

Бой с «допинговым» Альваресом может угрожать жизни Головкина
Цветков — чемпион. Шипулин — круче. Биатлонисты осчастливили РФ
Королева дала слабину: на Загитову началась охота
Проклятье семьи Шипулиных. Как Кузьмина упустила победу в КМ
Кубок Гагарина. Уфимский цирк на выезде
МЮ выделит Моуринью 200 миллионов на покупку звезд «Реала» и ПСЖ
Мякяряйнен взяла «Большой хрустальный глобус», опередив Кузьмину
«Не нужно себя заранее хоронить». Сборная России перед Францией
Новости
Авто
Новый Volkswagen Touareg: что понравилось, что разочаровало После прямой трансляции премьеры Volkswagen Touareg мы взяли небольшую паузу, подумали и поняли, что нам понравилось в новой машине, а что нет. Конечно, это лишь первые впечатления, но очень часто именно они самые правильные
Hi-Tech
Ученые создали безлинзовый микроскоп размером с горошину Программируемый прибор можно будет использовать прямо внутри тела пациента.
Кино
Любовь как она есть: все стадии отношений в 15 сериалах Неловкие первые свидания, восторженная влюбленность, полный трудностей и радостей брак, расставания и новые встречи — все возможные и даже самые невероятные варианты развития отношений в нашей сериальной подборке
Недвижимость
В Москве построят новые бомбоубежища в рамках реновации
Госдума приняла законопроект об оплате ЖКУ без посредников
Москва в «Час Земли» сэкономит электричества для целой многоэтажки
Как обманывают покупателей недвижимости: 5 приемов мошенников
Леди
Кто из звезд постоянно дает обещания и не выполняет их Как часто мы даем себе обещания начать худеть с понедельника, выучить иностранный язык, наконец-то уже ходить в тренажерный зал
Дети
Ксения Собчак показала поклонникам «беременное» фото Телеведущая подогрела слухи о своем интересном положении.
Все о ремонте
7 идей рационального использования эркера в интерьере (фото)
Как из двушки сделать удобную трёшку: квартира для молодой семьи
Как навести порядок в шкафу: 7 дельных советов по эргономике
Место для творческой мастерской в типовой квартире: 8 идей
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь