Канат Ислам назвал место следующего боя
Казахстанский боксер Канат Ислам (25−0, 20 КО) в интервью EsNews поделился некоторой информацией о своем предстоящем поединке, сообщает Sports.kz.
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Казахстанский боксер Канат Ислам (25−0, 20 КО) в интервью EsNews поделился некоторой информацией о своем предстоящем поединке, сообщает Sports.kz.
— Теперь ты дерешься в Америке. Где следующий бой?
— В Вегасе.
— С кем?
— Пока не знаю. Не имеет значения.
Ислам владеет чемпионскими поясами WBO NABO,
В последний раз Ислам выходил на ринг 9 сентября 2017 года — в рамках вечера бокса в Астане он победил техническим нокаутом в девятом раунде канадца Брэндона Кука (19−1, 12 КО).
Добавим, что недавно Канат заключил соглашение с промоутерской компанией Top Rank, которая ведет дела чемпиона мира во втором полулегком весе по версии WBO Василия Ломаченко (10−1, 8 КО). Также в Окснарде (штат Калифорния, США) он работает и с одним из тренеров украинского боксера — Марко Контрерасом.