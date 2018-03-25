Легендарный мексиканский боксер назвал фаворита в реванше Головкин — Альварес

Перед первым боем похвалы удостоился GGG — Чавес даже надел футболку казахстанца. Также он помнит поражение своего сына от «Канело». Казалось, что его любимчик — Головкин. Но в то же время Чавес отметил, что, несмотря на дружбу с GGG, предпочтение отдает своему соотечественнику", — пишет сайт.