Легендарный мексиканский боксер назвал фаворита в реванше Головкин — Альварес
Издание Hoy Los Angeles прокомментировало симпатии бывшего чемпиона мира Хулио Сесара
Издание Hoy Los Angeles прокомментировало симпатии бывшего чемпиона мира Хулио Сесара
«Чавес в хороших отношениях с обоими боксерами, которые проявили свое идолопоклонство.
Перед первым боем похвалы удостоился GGG — Чавес даже надел футболку казахстанца. Также он помнит поражение своего сына от «Канело». Казалось, что его любимчик — Головкин. Но в то же время Чавес отметил, что, несмотря на дружбу с GGG, предпочтение отдает своему соотечественнику", — пишет сайт.
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