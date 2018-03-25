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16:22 (мск), источник: Sports.kz

Легендарный мексиканский боксер назвал фаворита в реванше Головкин — Альварес

Издание Hoy Los Angeles прокомментировало симпатии бывшего чемпиона мира Хулио Сесара Чавеса-старшего (107−6−2, 28 КО) в предстоящем поединке Геннадия Головкина (37−0−1, 33 КО) и Сауля Альвареса (49−1−2, 34 КО), сообщает Sports.kz.

«Чавес в хороших отношениях с обоими боксерами, которые проявили свое идолопоклонство.

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Перед первым боем похвалы удостоился GGG — Чавес даже надел футболку казахстанца. Также он помнит поражение своего сына от «Канело». Казалось, что его любимчик — Головкин. Но в то же время Чавес отметил, что, несмотря на дружбу с GGG, предпочтение отдает своему соотечественнику", — пишет сайт.

Также Чавес-старший в недавнем интервью сделал прогноз на реванш «Канело» — GGG, который состоится 5 мая в Лас-Вегасе. Он полагает, что Альварес победит за счет молодости и силы.

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