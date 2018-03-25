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15:25 (мск), источник: Vesti.kz

Хуан Мануэль Маркес: Головкин должен заткнуться и перестать оскорблять «Канело» за ситуацию с допингом

Бывший чемпион мира в четырех весовых категориях мексиканец Хуан Мануэль Маркес высказался по поводу ситуации вокруг его соотечественника Сауля «Канело» Альвареса, провалившего допинг-тест в преддверии реванша с чемпионом WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным.

За два месяца до боя стало известно, что в двух пробах «Канело» обнаружен запрещенный препарат кленбутерол. Команда мексиканца объясняет это употреблением в пищу зараженного мяса.

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Однако Головкин не верит в оправдания представителей Альвареса, обвинив того в употреблении допинга и перед их первым боем, который в сентябре 2017 года в Лас-Вегасе завершился спорной ничьей. В ответ Альварес обматерил и оскорбил казахстанца.

«Головкин должен заткнуться и перестать оскорблять “Канело”. Он может либо принять бой, либо нет — ничего сложного. Он не может знать наверняка, принимал “Канело” кленбутерол намерено, или это действительно было зараженное мясо, что для Мексики — обычная ситуация. А расследованием пусть занимается Атлетическая комиссия штата Невада», — сказал Маркес в интервью передачи A Los Golpes на телеканале ESPN.

24 марта комиссия вынесла решение о временном отстранении Альвареса от боев. Слушание по его делу назначено на 10 апреля, когда будет принято окончательное решение. Свою позицию по этой ситуации озвучили президент WBA Жильберто Мендоса и его коллега из WBC Маурисио Сулейман.

Реванш Головкина и Альвареса назначен на 5 мая. Боксеры вновь встретятся на той же площадке — на арене T-Mobile в Лас-Вегасе.

Головкин должен заткнуться и перестать оскорблять "Канело" за ситуацию с допингом - Хуан Мануэль Маркес
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