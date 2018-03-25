Василий Ломаченко: Нет боксера, кого я считал бы лучшим, но мне нравится следить за боями Головкина

— Почему никто из боксеров во втором полулегком весе не вызывал тебя на бой?

— Меня не вызывали на бой во втором полулегком весе, потому что все понимали, что произойдет. Но я не переживаю по этому поводу, потому что поднимаюсь в весе и теперь буду драться в другом дивизионе. Моя цель — победить всех чемпионов в легком весе, это — Роберт Истер, Майки Гарсия и Хорхе Линарес.

Нет боксера, кого я считал бы лучшим, но мне нравится следить за боями Геннадия Головкина, Сауля Альвареса, Мэнни Пакьяо и Теренса Кроуфорда, — сказал Ломаченко, слова которого приводит sport.bigmir.net.

Свой следующий бой Ломаченко проведет 12 мая в Нью-Йорке на Madison Sguare Garden. Его соперником будет WBA в легком весе венесуэлец Хорхе Линарес.

Поединок пройдет в рамках легкого веса. На кону будет стоять титул чемпиона WBA, принадлежащий Линаресу. Для Ломаченко предстоящий бой станет дебютным в легком весе. В случае победы украинец завоюет титул уже в третьей весовой категории. При этом Линарес обладает также титулом журнала The Ring как лучший легковес мира. О том, будет ли этот пояс на кону, пока неизвестно.