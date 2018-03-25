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13:31 (мск), источник: ТАСС

Константин Цзю сообщил, что проблемы с сердцем у него были два года назад

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю имел проблемы с сердцем два года назад. Об этом он сообщил ТАСС.

Ранее в эфире Первого канала 48-летний Цзю рассказал о проблемах с сердцем.

По словам спортсмена, у него были «непонятные ощущения после 10−15 подтягиваний». Боксер сообщил, что утром пошел в туалет и упал. На следующий день он посетил врача-кардиолога. Также отмечалось, что у Цзю был обнаружен тромб.

«Не надо распространять дезинформацию и вводить людей в заблуждение, потому что у меня все хорошо. Это [проблемы с сердцем] было почти два года назад», — сказал Цзю.

Цзю — уроженец города Серова Свердловской области. Трехкратный чемпион СССР, двукратный чемпион Европы и чемпион мира (1991) среди любителей, чемпион мира (по версиям Всемирного боксерского совета, Всемирной боксерской ассоциации, Международной боксерской федерации) среди профессионалов, заслуженный мастер спорта СССР. 12 июня 2011 года был включен в Международный зал боксерской славы как человек, внесший огромный вклад в развитие этого вида спорта. В этот же день подобной чести удостоились американец Майк Тайсон, актер и кинорежиссер Сильвестр Сталлоне.

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