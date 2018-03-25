Константин Цзю сообщил, что проблемы с сердцем у него были два года назад

Ранее в эфире Первого канала 48-летний Цзю рассказал о проблемах с сердцем.

По словам спортсмена, у него были «непонятные ощущения после 10−15 подтягиваний». Боксер сообщил, что утром пошел в туалет и упал. На следующий день он посетил врача-кардиолога. Также отмечалось, что у Цзю был обнаружен тромб.

«Не надо распространять дезинформацию и вводить людей в заблуждение, потому что у меня все хорошо. Это [проблемы с сердцем] было почти два года назад», — сказал Цзю.