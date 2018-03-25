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14:00 (мск), источник: Vesti.kz

Экс-чемпиона мира унесли на носилках и госпитализировали после брутального нокаута

Экс-чемпион мира австралиец Лукас Браун (25−1, 22 КО) был госпитализирован после тяжелого нокаута. Об этом пишет The Sun.

На O2 Arena в Лондоне Браун в бою за титул чемпиона WBC Silver в супертяжелом весе встречался с британцем Диллианом Уайтом (23−1, 17 КО). Со стартового раунда поединок шел по сценарию Уайта.

Развязка наступила в шестом раунде, когда Уайт поймал соперника левым хуком и отправил Брауна в глухой нокаут. Австралийцу около пяти минут оказывали медицинскую помощь на ринге, и в конце концов ветеран поднялся на ноги.

Однако с арены Брауна унесли на носилках с кислородной маской на лице и госпитализировали для дальнейшего обследования. Для него это поражение стало первым в карьере.

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