Экс-чемпиона мира унесли на носилках и госпитализировали после брутального нокаута

Подборка кадров из Instagram чемпионки Пхенчхана, российской фигуристки Алины Загитовой
На O2 Arena в Лондоне Браун в бою за титул чемпиона WBC Silver в супертяжелом весе встречался с британцем Диллианом Уайтом (23−1, 17 КО). Со стартового раунда поединок шел по сценарию Уайта.
Развязка наступила в шестом раунде, когда Уайт поймал соперника левым хуком и отправил Брауна в глухой нокаут. Австралийцу около пяти минут оказывали медицинскую помощь на ринге, и в конце концов ветеран поднялся на ноги.
Однако с арены Брауна унесли на носилках с кислородной маской на лице и госпитализировали для дальнейшего обследования. Для него это поражение стало первым в карьере.