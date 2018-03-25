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11:51 (мск), источник: Vesti.kz

Подопечный тренера Головкина нокаутировал соперника в бою за титул чемпиона WBA

Француз Арсен Гуламирян победил бельгийца Риядом Мерхи в бою за вакантный титул «обычного» чемпиона WBA в первом тяжелом весе, передает корреспондент Vesti.kz.

Их поединок стал главным событием вечера бокса во французском Марселе. В 11-м раунде Гуламирян нанес серию ударов, на которые Мерхи перестал отвечать. В итоге рефери остановил бой и присудил французу победу техническим нокаутом.

Для 30-летнего Гуламиряна это победа стала 23-й в карьере и 15-й — нокаутом, и он по-прежнему не имеет поражений. 25-летний Мерхи проиграл впервые в профи — до этого у него было 24 победы (20 нокаутом).

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Отметим, что Гулямирян родился в Армении, но с семи лет живет во Франции. На профи-ринге он выступает с 2013 года. Большую часть боев Гулямирян провел во Франции, еще два — в Бельгии, а один — в Канаде. В мае 2017 года он начал сотрудничество с Абелем Санчесом, который в своем лагере Big Bear тренирует группу боксеров, среди которых — чемпион мира в среднем весе по версиям WBC, WBA (Super), IBF и IBO казахстанец Геннадий Головкин (37−0−1, 33 КО).

Интересно, что полноценным титулом WBA в весе Гулямиряна владеет другой боксера Санчеса — россиянин Мурат Гассиев (25−0, 18 КО), которому также принадлежит пояс WBA. «Чемпионом в отпуске» в этом дивизионе объявлен еще один россиянин — Денис Лебедев (30−2, 22 КО).

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Добавим, что в рамках вечера бокса в Марселе состоялся титульный бой за титул временного чемпиона WBA (Interim), в котором француз Мишель Соро (32−2−1, 21 КО) под руководством Санчеса победил решением американца Джона Веру (18−1, 11 КО), Изначально соперником Веры должен был стать казахстанец Канат Ислам (25−0, 20 КО), но он вышел из переговоров.

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