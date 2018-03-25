«Одноклубник» Головкина победил назначенного Исламу соперника и завоевал титул WBA

Поединок проходил в рамках вечера бокса во французском Марселе и продлился все 12 раундов. С самого начала Соро завладел преимуществом в ринге. В седьмом раунде француз отправил Веру в нокдаун, а в десятом американцу пришлось сфолить, чтобы рефери не открыл счет.
В итоге все судьи отдали победу Соро — 118−109, 120−107 и 119−108. Француз завоевал пояс «временного» чемпиона — WBA Interim. Для 30-летнего Соро эта победа стала 32-й в карьере (21 нокаутом) — также у него имеется два поражения и одна ничья, а 29-летний Вера впервые проиграл в профи — ранее он выиграл 18 боев (11 нокаутом).
Теперь Соро стал претендентом для обладателя титула WBA (Super) — сейчас им владеет кубинец Эрисланди Лара (25−2−2, 14 КО), который 7 апреля в Лас-Вегасе проведет объединительный бой с чемпионом IBF американцем Джарретом Хердом (21−0, 15 КО).
Отметим, что два своих поражения Соро потерпел в титульных боях. В 2012 году в Киеве он единогласным решением уступил россиянину Заурбеку Байсангурову (29−1, 21 КО) в поединке за пояса WBO и IBO, хотя и отправлял соперника в нокдаун во втором раунде. В июле прошлого года Соро во французском Эвиане раздельным решением проиграл аргентинцу Брайану Кастаньо (14−0, 10 КО) титул «временного» чемпиона WBA.
В начале 2017 года Соро отправился в США и начал сотрудничество с тренером Абелем Санчесом, который был в его углу и в прошедшем бою с Верой. В лагере Big Bear в штате Калифорния Санчес работает с группой боксеров, среди которых — чемпион мира в среднем весе по версиям WBC, WBA (Super), IBF и IBO казахстанец Геннадий Головкин (37−0−1, 33 КО) и обладатель титулов IBF и WBA в первом тяжелом весе россиянин Мурат Гассиев (25−0, 18 КО). В 2015 году Соро также приезжал готовиться к бою к Санчесу, но тогда в его углу был другой тренер.
Напомним, что изначально соперником Веры должен был стать казахстанец Канат Ислам (25−0, 20 КО). В ноябре прошлого года WBA обязала их договориться о поединке, но в итоге сторона Ислама вышла из переговоров, а шанс на титульный бой получил Соро.