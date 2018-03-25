«Одноклубник» Головкина победил назначенного Исламу соперника и завоевал титул WBA

Поединок проходил в рамках вечера бокса во французском Марселе и продлился все 12 раундов. С самого начала Соро завладел преимуществом в ринге. В седьмом раунде француз отправил Веру в нокдаун, а в десятом американцу пришлось сфолить, чтобы рефери не открыл счет.

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В итоге все судьи отдали победу Соро — 118−109, 120−107 и 119−108. Француз завоевал пояс «временного» чемпиона — WBA Interim. Для 30-летнего Соро эта победа стала 32-й в карьере (21 нокаутом) — также у него имеется два поражения и одна ничья, а 29-летний Вера впервые проиграл в профи — ранее он выиграл 18 боев (11 нокаутом).

Теперь Соро стал претендентом для обладателя титула WBA (Super) — сейчас им владеет кубинец Эрисланди Лара (25−2−2, 14 КО), который 7 апреля в Лас-Вегасе проведет объединительный бой с чемпионом IBF американцем Джарретом Хердом (21−0, 15 КО).

Отметим, что два своих поражения Соро потерпел в титульных боях. В 2012 году в Киеве он единогласным решением уступил россиянину Заурбеку Байсангурову (29−1, 21 КО) в поединке за пояса WBO и IBO, хотя и отправлял соперника в нокдаун во втором раунде. В июле прошлого года Соро во французском Эвиане раздельным решением проиграл аргентинцу Брайану Кастаньо (14−0, 10 КО) титул «временного» чемпиона WBA.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BguYYUvHEF-/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BguYYUvHEF-/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Le travail a été fait ce soir, la ceinture est à la maison le plus dur est à venir, on continue le travail!!! #wba @univentboxe #marseille #boxing #teamsoro</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/michelso1/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Michel Soro</a> (@michelso1) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-03-24T23:38:57+00:00">24 Мар 2018 в 4:38 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

В начале 2017 года Соро отправился в США и начал сотрудничество с тренером Абелем Санчесом, который был в его углу и в прошедшем бою с Верой. В лагере Big Bear в штате Калифорния Санчес работает с группой боксеров, среди которых — чемпион мира в среднем весе по версиям WBC, WBA (Super), IBF и IBO казахстанец Геннадий Головкин (37−0−1, 33 КО) и обладатель титулов IBF и WBA в первом тяжелом весе россиянин Мурат Гассиев (25−0, 18 КО). В 2015 году Соро также приезжал готовиться к бою к Санчесу, но тогда в его углу был другой тренер.