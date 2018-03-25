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11:38 (мск), источник: Vesti.kz

«Он невиновен». Реакция президентов WBA и WBC на отстранение «Канело» за допинг перед реваншем с Головкиным

Президент Всемирной боксерской ассоциации (WBA) Жильберто Мендоса прокомментировал решение Атлетической комиссии штата Невада (NSAC) о временном отстранении мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (49−1−2, 34 КО) от поединков.

Альварес был «наказан» после того, как он провалил допинг-тест за два месяца до реванша с чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0−1, 33 КО). Сразу в двух пробах обнаружили запрещенный препарат кленбутерол. Команда мексиканца объясняет это употреблением в пищу зараженного мяса.

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«Меня немного удивило решение комиссии. Я убежден, что Альварес невиновен, потому что по ходу своей длительной карьеры у него больше не было положительных допинг-проб. На этой неделе были подняты некоторые странные темы, когда Головкин говорил о мышцах «Канело», о каких-то следах от инъекций.

При всем уважении к NSAC, они, как мне кажется, должны были принимать решение о проваленном допинг-тесте незамедлительно, а уже прошло больше месяца. Я считаю, что это немного несправедливо назначать слушания на 10 апреля, потому что последующие допинг-тесты Альвареса были отрицательными, причем последний был сдан 17 марта.

По моему мнению, такое резкое решение вызвано последними комментариями Головкина и «Канело», но я все равно не понимаю данного вердикта, так как комиссия уже получила отрицательные допинг-пробы Альвареса, но все же объявила о временном отстранении «Канело». Они могли принять решение в частном порядке. Зачем было выставлять это на публику. Для меня все это выглядит странным, — сказал Мендоса в интервью ESPN Deportes.

В свою очередь, президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман признался, что был удивлен решением NSAC.

«Сложно оценить решение Комиссии по поводу временного отстранения Альвареса, потому что мы не знаем, на каком основании оно было принято. Возможно, NSAC пересмотрит свое решение. К сожалению, я не знаю, имеют ли промоутеры право подать апелляцию или другие детали дела», — сказал Сулейман в беседе с Los Golpes.

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Добавим, что 10 апреля NSAC вынесет окончательное решение относительно временного отстранения Альвареса — оставить в силе наказание или нет. Ранее Головкин обвинил мексиканца в употреблении допинга перед первым боем и заявил, что все притворяются, будто ничего не случилось. В ответ Альварес обматерил и оскорбил казахстанца.

Реванш Головкина и Альвареса назначен на 5 мая. Местом проведения поединка снова выбрана арена T-Mobile в Лас-Вегасе, где 16 сентября прошлого года была зафиксирована ничья.

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