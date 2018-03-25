Карл Фроч выбрал победителя в реванше между Головкиным и «Канело»

5 мая Головкин и Альварес вернутся туда, где в сентябре прошлого года не смогли выявить победителя, завершив бой спорной ничьей — на арену
«Много кто говорит, что Головкин выиграл первый бой. Не смотрел его целиком — только нарезки лучших моментов, но общее мнение таково, что Геннадий больше заслужил победу.
Можно было бы предположить, что в реванше Головкин сделает то, что не доделал в первом поединке, но он не становится моложе и к тому же задается вопросом, принимал «Канело» допинг или нет. Головкин стареет, замедляется и пропускает все больше ударов. Сколько ему сейчас? 35 или 36 лет? «Канело» молод, а я всегда говорил, что молодость и свежесть всегда превзойдут того, кто уже едет с ярмарки. Я ушел в 37 лет не просто так. Я стал чувствовать свой возраст.
Многие ожидают, что Головкин выиграет реванш, но я не уверен в этом. Шансы равны, но если бы мне нужно было выбрать победителя, я бы поставил на «Канело», — сказал Фроч в интервью BoxingScene.com.
Между тем, Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC) временно отстранила Альвареса от проведения поединков после двух положительных