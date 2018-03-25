Карл Фроч выбрал победителя в реванше между Головкиным и «Канело»

Можно было бы предположить, что в реванше Головкин сделает то, что не доделал в первом поединке, но он не становится моложе и к тому же задается вопросом, принимал «Канело» допинг или нет. Головкин стареет, замедляется и пропускает все больше ударов. Сколько ему сейчас? 35 или 36 лет? «Канело» молод, а я всегда говорил, что молодость и свежесть всегда превзойдут того, кто уже едет с ярмарки. Я ушел в 37 лет не просто так. Я стал чувствовать свой возраст.