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00:44 (мск), источник: Sports.kz

Дычко после фантастического нокаута поднялся на 41 место в рейтинге BoxRec

Казахстанский боксер Иван Дычко (5−0, 5 КО) одержал пятую досрочную победу на профи-ринге подряд, сообщает Sports.kz.

В рамках вечера бокса в Голливуде (штат Флорида, США) он уже на 38-й секунде первого раунда странным образом отправил в нокаут американца Стивена Кирнона (2−1, 1 КО). После этой победы авторитетный сайт BoxRec.com переместил Дычко в рейтинге супертяжеловесов с 258-го места на 217-е.

Сам Иван так прокомментировал этот нокаут: «Мой соперник попытался активно начать этот поединок, но так получилось, что я его нокаутировал справа, потому что мой оппонент открылся, так скажем. И я комфортно для себя плотно встал на ноги — и хорошо ударил».

Видео граничащего с фантастикой нокаута казахстанского супертяжеловеса
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