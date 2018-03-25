Дычко после фантастического нокаута поднялся на 41 место в рейтинге BoxRec

В рамках вечера бокса в Голливуде (штат Флорида, США) он уже на 38-й секунде первого раунда странным образом отправил в нокаут американца Стивена Кирнона (2−1, 1 КО). После этой победы авторитетный сайт BoxRec.com переместил Дычко в рейтинге супертяжеловесов с 258-го места на 217-е.

Сам Иван так прокомментировал этот нокаут: «Мой соперник попытался активно начать этот поединок, но так получилось, что я его нокаутировал справа, потому что мой оппонент открылся, так скажем. И я комфортно для себя плотно встал на ноги — и хорошо ударил».