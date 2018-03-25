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00:42 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Альварес — глупец». В команде Головкина негодуют

В субботу стало известно о временном отстранении от бокса мексиканца Сауля Альвареса. Такое решение приняла Атлетическая комиссия штата Невада. Об истории с допингом и реакции на нее в команде Геннадия Головкина, с которым должен был драться Альварес — в материале «СЭ».

Источник: Спорт-Экспресс

ОТРАВЛЕННОЕ МЯСО

«Мистер Альварес временно отстранен за положительные допинг-тесты на кленбутерол, сданные 17 и 20 февраля. Слушание комиссии, на котором Альврес обязан присутствовать, запланировано на 10 апреля», — такое заявление сделала атлетическая комиссия. Это не означает, что бой мексиканца с Головкиным точно не состоится, но вероятность того, что он не пройдет 5 мая в Лас-Вегасе, очень велика.

Официальная версия защиты Альвареса — запрещенный препарат попал в организм боксера вместе с мясом. От того, поверят ли в это члены комиссии и простят ли спортсмена, даже если поверят, зависит судьба главного боя весны. В истории имеются прецеденты, когда пойманных на кленбутероле боксеров оправдывали. Так, в 2016 году другой мексиканский чемпион мира Франсиско Варгас также сдал положительную пробу на кленбутерол перед боем с Орландо Салидо. Тогда тоже защита спортсмена указывала на «отравленное» мясо и сумела выиграть дело. Бой состоялся в назначенный срок и завершился вничью.

У НИХ НЕТ ПАРЫ СОТЕН БАКСОВ?

В команде Головкина в «мясные» оправдания особо не верят. Сам Геннадий предложил проверить своего оппонента на детекторе лжи. «Они утверждают, что виновато мексиканское мясо? Это все отмазки. Альварес и его промоутер Оскар де ла Хойя — жулики. Они используют допинг, а все делают вид, будто ничего не случилось. Перед прошлым боем было видно, что его мышцы увеличены. На его теле были следы от инъекций. Есть же фото, посмотрите. Спросите у любого врача — пусть они объясняют, что это за мышцы. Лучше всего проверить Сауля на детекторе лжи. И тогда точно отпадут все вопросы — и про мясо, и про фрукты, и про шоколад», — сказал Головкин.

Казахстанский боксер также рассказал о планах на случай, если бой с Альваресом не состоится. «Если бой сорвется, следующим будет Сондерс (британский боксер, чемпион мира по версии WBO в среднем весе, — прим. “СЭ”). Это моя мечта — собрать все чемпионские пояса в мире. Но я все еще надеюсь, что бой с Альваресом состоится. Сейчас это самый большой бой в боксе, но все зависит от Атлетической комиссии Невады. Она решит, чист Альварес или нет», — сказал Головкин.

Абель Санчес, тренер Головкина, верит, что проблема может быть в мясе, но не оправдывает своего соотечественника. «Они говорят, что дело в мясе. То есть это значит, что у них нет пары сотен баксов для того, чтобы заказать мясо из любой другой точки мира, кроме Мексики? В Мексике действительно есть проблема с зараженным мясом. И если Альварес действительно ел его, тогда к нему не должны применять никаких санкций. Это будет означать, что он просто глупый. Но если дело не только в мясе, то комиссия должна вынести наказание. И для тренеров тоже», — сказал Санчес. Из его слов следует, что он, как и Головкин, хочет, чтобы бой состоялся. Это не удивительно, ведь контракт очень большой, гонорары Головкин и команда должны получить такие, каких не получали еще никогда.

ВРЯД ЛИ БОЙ СОРВЕТСЯ

Насчет того, что в команде Альвареса делают вид, что ничего не случилось, Санчес абсолютно прав. Недавнее высказывание мексиканца в стиле трэш-ток это подтверждает. В своей недавней Инстаграм-сториз он пообещал «надрать зад» Головкину и добавил к этому несколько нецензурных выражений.

Мексиканец продолжает готовиться к бою и сохраняет полную уверенность, что он состоится. Насколько известно, пока не отменял подготовку к бою и Головкин. Во всяком случае, об этом недавно заявлял его промоутер Том Леффлер: «Мы продолжаем готовиться, будто ничего не случилось и бой состоится, пока не получим больше информации от комиссии штата Невада. Что касается нас, то тренер Головкина Абель Санчес всегда настаивал на тестировании, потому что Геннадий бьет сильно и это может вызвать сомнения в принципах нашей подготовки. Да Головкин и сам уважает спорт и понимает, что все должны быть в равных условиях».

Почему все думают, что бой не отменят? Возможно, всех обнадежил президент WBC Маурисио Сулейман. «Не думаю, что бой Альвареса и Головкина под угрозой срыва. Надеюсь, этот поединок состоится. Проблемы с кленбутеролом до этого были и в футболе, и в боксе. Альварес давно участвует в программе “Чистый бокс”. И никогда никаких проблем не возникало. Мы находимся на связи с атлетической комиссией штата Невада. Будем следить за ситуацией», — сказал он. Во многом от решений Сулеймана и будет зависеть, состоится ли поединок. Если он будет всем выгоден с финансовой точки зрения, то вряд ли его отменят. Таковы современные реалии.

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