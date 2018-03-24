«Ты не ценишь человеческий труд». Как Дычко разрушил надежды команды американского боксера
Сегодня рано утром по времени Астаны казахстанский
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Сегодня рано утром по времени Астаны казахстанский
Этот поединок для Sports.kz прокомментировал менеджер нашего земляка Зия Алиев:
— Я рад, что Ваня одержал победу нокаутом, если честно, — очень рад. С одной стороны, мы рады, что все
Перед боем был такой курьезный момент: тренер этого боксера, Стивена, сказал: «Мы изучаем Ваню, мы посмотрели его бои». Ну, вот после боя я сразу пишу Ване: «Вань, ну, ты не ценишь человеческий труд. Люди тебя изучали, ночами не спали, а ты вышел — и вот так вот закончил бой». Но, если честно, я очень рад.