«Ты не ценишь человеческий труд». Как Дычко разрушил надежды команды американского боксера

— Я рад, что Ваня одержал победу нокаутом, если честно, — очень рад. С одной стороны, мы рады, что все как-то быстро закончилось, с другой стороны, — хочется подольше увидеть его на ринге.

Перед боем был такой курьезный момент: тренер этого боксера, Стивена, сказал: «Мы изучаем Ваню, мы посмотрели его бои». Ну, вот после боя я сразу пишу Ване: «Вань, ну, ты не ценишь человеческий труд. Люди тебя изучали, ночами не спали, а ты вышел — и вот так вот закончил бой». Но, если честно, я очень рад. Тихо-тихо будем уже усложнять — по мере того, как Ваня растет, уже соперников будем ему подбирать более сильных. Надеюсь, что с этим уже заминок никаких не будет.