«Мы не собираемся им кланяться!». Тренер Головкина резко высказался о возможном срыве реванша с Альваресом

— Нас это совсем не беспокоит. Мы могли бы пойти другим путем. Мы не собираемся никому кланяться. Это должна быть равная игра. Комиссии и организации не имеют юрисдикции над чьими-либо жизнями. Чья-то жизнь намного важнее, чем их повестка дня, так что я думаю, что, если этот бой не случится, мы пойдем в другом направлении. Билли Джо Сондерс аж чавкал, чтобы подраться с нами — у него есть пояс WBO, который хочет Геннадий. Если бой 5 мая сорвется, мы начнем переговоры с ним. Так что есть много вещей, которые можно сделать, помимо этого боя [реванша с «Канело"].