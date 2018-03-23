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21:28 (мск), источник: Sports.kz

«Мы не собираемся им кланяться!». Тренер Головкина резко высказался о возможном срыве реванша с Альваресом

Тренер казахстанского боксера Геннадия Головкина (37−0−1, 33 КО) Абель Санчес поделился с Boxingscene.com мнением о возможной отмене боя с мексиканцем Саулем Альваресом (49−1−2, 34 КО), сообщает Sports.kz.

— Нас это совсем не беспокоит. Мы могли бы пойти другим путем. Мы не собираемся никому кланяться. Это должна быть равная игра. Комиссии и организации не имеют юрисдикции над чьими-либо жизнями. Чья-то жизнь намного важнее, чем их повестка дня, так что я думаю, что, если этот бой не случится, мы пойдем в другом направлении. Билли Джо Сондерс аж чавкал, чтобы подраться с нами — у него есть пояс WBO, который хочет Геннадий. Если бой 5 мая сорвется, мы начнем переговоры с ним. Так что есть много вещей, которые можно сделать, помимо этого боя [реванша с «Канело"].

Очевидно, что мы хотим реванша, так как есть много вопросов без ответа, которые нужно прояснить, но это должно быть сделано в равных условиях, без предпочтительного отношения к кому-то, — сказал Санчес.

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