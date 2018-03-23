«Классная футболка». Сталлоне опубликовал пост в инстаграме про Головкина

Американский актер, кинорежиссер, сценарист и продюсер Сильвестр Сталлоне опубликовал в своем инстаграме пост про чемпиона мира по версиям WBA, WBC, IBF и IBO в среднем весе казахстанского боксера Геннадия Головкина, сообщает корреспондент Vesti.kz.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BgoiutkjhhB/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BgoiutkjhhB/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">The great fighter Triple G ! Everyone in the world of boxing is looking forward to the rematch ! NICE SHIRT ... # slystalloneshop #WBC #CREED2 #MGM</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/officialslystallone/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Sly Stallone</a> (@officialslystallone) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-03-22T17:13:57+00:00">22 Мар 2018 в 10:13 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Второй бой Головкина против мексиканского боксера Сауля «Канело» Альвареса запланирован на 5 мая. Местом проведения поединка снова выбрана арена T-Mobile в Лас-Вегасе, где 16 сентября в первой встрече казахстанца и мексиканца была зафиксирована ничья.

Сегодня, 23 марта, стало известно, что Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC) вызвала на встречу промоутеров Головкина и Альвареса. На собрании, которое пройдет 23 марта в Лас-Вегасе, будет обсуждаться вопрос с положительной допинг-пробой мексиканского боксера.

6 марта стало известно, что Альварес на родине сдал два положительных теста на кленбутерол. Команда мексиканца объяснила это употреблением в пищу зараженного мяса. Следующие три допинг-теста мексиканского боксера оказались отрицательными.