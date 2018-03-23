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15:14 (мск), источник: Vesti.kz

«Классная футболка». Сталлоне опубликовал пост в инстаграме про Головкина

Американский актер с нетерпением ждет второго боя GGG с «Канело».

Американский актер, кинорежиссер, сценарист и продюсер Сильвестр Сталлоне опубликовал в своем инстаграме пост про чемпиона мира по версиям WBA, WBC, IBF и IBO в среднем весе казахстанского боксера Геннадия Головкина, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Второй бой Головкина против мексиканского боксера Сауля «Канело» Альвареса запланирован на 5 мая. Местом проведения поединка снова выбрана арена T-Mobile в Лас-Вегасе, где 16 сентября в первой встрече казахстанца и мексиканца была зафиксирована ничья.

Сегодня, 23 марта, стало известно, что Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC) вызвала на встречу промоутеров Головкина и Альвареса. На собрании, которое пройдет 23 марта в Лас-Вегасе, будет обсуждаться вопрос с положительной допинг-пробой мексиканского боксера.

6 марта стало известно, что Альварес на родине сдал два положительных теста на кленбутерол. Команда мексиканца объяснила это употреблением в пищу зараженного мяса. Следующие три допинг-теста мексиканского боксера оказались отрицательными.

На днях Головкин обвинил Альвареса в употреблении допинга перед их первым боем. Казахстанец назвал мексиканца обманщиком и предложил ему пройти проверку на детекторе лжи. В ответ на это «Канело» оскорбил и обматерил казахстанца.

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