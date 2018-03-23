Кэм Уорд вошел в историю НХЛ.
«Классная футболка». Сталлоне опубликовал пост в инстаграме про Головкина
Американский актер с нетерпением ждет второго боя GGG с «Канело».
Американский актер с нетерпением ждет второго боя GGG с «Канело».
Американский актер, кинорежиссер, сценарист и продюсер Сильвестр Сталлоне опубликовал в своем инстаграме пост про чемпиона мира по версиям WBA, WBC, IBF и IBO в среднем весе казахстанского боксера Геннадия Головкина, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Второй бой Головкина против мексиканского боксера Сауля «Канело» Альвареса запланирован на 5 мая. Местом проведения поединка снова выбрана арена
Сегодня, 23 марта, стало известно, что Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC) вызвала на встречу промоутеров Головкина и Альвареса. На собрании, которое пройдет 23 марта в
6 марта стало известно, что Альварес на родине сдал два положительных теста на кленбутерол. Команда мексиканца объяснила это употреблением в пищу зараженного мяса. Следующие три
На днях Головкин обвинил Альвареса в употреблении допинга перед их первым боем. Казахстанец назвал мексиканца обманщиком и предложил ему пройти проверку на детекторе лжи. В ответ на это «Канело» оскорбил и обматерил казахстанца.