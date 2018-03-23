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15:18 (мск), источник: Sports.kz

«Людям нравятся наезды». Известный комментатор объяснил трэшток Головкина

Известный телекомментатор Макс Келлерман считает, что дистанционная словесная перепалка Геннадия Головкина и Сауля Альвареса является неотъемлемой частью боксерского бизнеса и служит повышению популярности их грядущего реванша, пишет Sports.kz.

— Головкин — прямолинейный парень. Он всегда говорит то, что чувствует. Если вы зададите вопрос, он честно вам на него ответит. Флойд Мэйвезер заявлял, что в ринге Геннадий тоже прямолинеен и не имеет спецэффектов. И это точное описание. Стиль GGG в ринге очень прост. Поэтому люди его и любят. Его личность такая же. Если вы спросите его о «Канело», он даст вам честный ответ. Одна из проблем продвижения боев Головкина — его имидж «хорошего парня», отношение к фанатам и прямой подход к тому, как он говорит, не всегда хорошо сказывается на денежной прибыли. Людям нравятся наезды и споры, им по душе, когда соперники не любят друг друга. Именно поэтому Флойд Мэйвезер так хорошо продвигает сам себя. Дело не в том, что он пытался быть таким. Просто он показал свою подлинную сторону. В данном случае честность Геннадия помогает раскрутке поединка, поскольку возникает чувство, что эти парни друг друга недолюбливают. Фанатам хочется видеть больше вражды. Думаю, что теперь она есть. И из просто супер-файта поединок становится ожесточенной схваткой, что даже лучше, — сказал Келлерман в эфире шоу First Take на ESPN.

Второй бой Головкина и Альвареса запланирован на 5 мая в Лас-Вегасе.

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