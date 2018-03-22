Головкин представит трофей за миллион долларов

7 апреля казахстанский боксер будет присутствовать на ипподроме Santa Anita Park в Аркадии (штат Калифорния, США), где пройдут американские скачки первого класса на чистокровных верховых лошадях Santa Anita Derby.

Помимо презентации кубка, Геннадий раздаст автографы детям и встретится с жокеями из Зала славы — Кентом Десормо, Майком Смитом и другими. Геннадий Головкин вернется на ринг 5 мая и проведет реванш с мексиканцем Саулем Альваресом (49−1−2, 34 КО). К слову, «Канело» однажды пригласил на свою тренировки известного мексиканского жокея — Виктора Эспиносу.