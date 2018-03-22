Головкин представит трофей за миллион долларов
Чемпион мира в среднем весе по версиям WBA Super, WBC, IBF и IBO Геннадий Головкин (37−0−1, 33 КО) посетит соревнования по скачкам на лошадях, сообщает Sports.kz.
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Чемпион мира в среднем весе по версиям WBA Super, WBC, IBF и IBO Геннадий Головкин (37−0−1, 33 КО) посетит соревнования по скачкам на лошадях, сообщает Sports.kz.
7 апреля казахстанский боксер будет присутствовать на ипподроме Santa Anita Park в Аркадии (штат Калифорния, США), где пройдут американские скачки первого класса на чистокровных верховых лошадях Santa Anita Derby.
Головкин представит трофей, который будет вручен победителю. Также чемпион получит 1 миллион долларов.
Помимо презентации кубка, Геннадий раздаст автографы детям и встретится с жокеями из Зала славы — Кентом Десормо, Майком Смитом и другими. Геннадий Головкин вернется на ринг 5 мая и проведет реванш с мексиканцем Саулем Альваресом (49−1−2, 34 КО). К слову, «Канело» однажды пригласил на свою тренировки известного мексиканского жокея — Виктора Эспиносу.