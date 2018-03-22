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22 марта, источник: Sports.kz

«Слова Головкина в адрес Альвареса были искажены». Что на самом деле хотел донести GGG

Абель Санчес, тренер казахстанца Геннадия Головкина (37−0−1, 33 КО), прокомментировал жёсткое высказывание подопечного в адрес мексиканца Канело Альвареса (49−1−2, 34 КО), который, по мнению GGG, провалил допинг-тест совершенно не случайно. По словам Санчеса, Геннадия, во-первых, не везде правильно поняли. А во-вторых, у него есть полное право разгневаться в связи со сложившейся ситуацией.

«Я думаю, он просто устал, что его повсюду поддевают. К сожалению, некоторые его комментарии были искажены, потому что переводчик не всегда понимает суть вещей, о которых ты говоришь. Головкин хотел донести до людей, что он разозлён, — поясняет Абель. — Геннадий зол и чувствует, что ему отводится роль статиста. Правила игры должны быть одинаковы для всех». «На наш взгляд, Канело пользуется поблажками и преференциями, и я уже не раз говорил об этом, — констатирует Санчес.

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— Речь не только о судьях, которые были на его стороне в поединках против (Эрисланди) Лара и (Флойда) Мэйуэзера, но и теперь о его допинге, на который закрываются глаза, как будто бы ничего не случилось, а он сама невинность". «А вообще, знаете, я даже рад, что Головкин разозлился. Мне нравится, когда он зол, потому что, возможно, это станет катализатором», — заключил тренер.

5 мая у Головкина и Альвареса должен состояться реванш. В сентябре прошлого года они отбоксировали вничью раздельным решением судей.

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