«Слова Головкина в адрес Альвареса были искажены». Что на самом деле хотел донести GGG

«Я думаю, он просто устал, что его повсюду поддевают. К сожалению, некоторые его комментарии были искажены, потому что переводчик не всегда понимает суть вещей, о которых ты говоришь. Головкин хотел донести до людей, что он разозлён, — поясняет Абель. — Геннадий зол и чувствует, что ему отводится роль статиста. Правила игры должны быть одинаковы для всех». «На наш взгляд, Канело пользуется поблажками и преференциями, и я уже не раз говорил об этом, — констатирует Санчес.

— Речь не только о судьях, которые были на его стороне в поединках против (Эрисланди) Лара и (Флойда) Мэйуэзера, но и теперь о его допинге, на который закрываются глаза, как будто бы ничего не случилось, а он сама невинность". «А вообще, знаете, я даже рад, что Головкин разозлился. Мне нравится, когда он зол, потому что, возможно, это станет катализатором», — заключил тренер.