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15:37 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

Джошуа может заработать 500 миллионов долларов за один контракт

Столько предлагают боксеру в UFC.

Источник: AP 2018

Энтони Джошуа не знает поражений в боксе, теперь он может сделать карьеру еще и в смешанных единоборствах.

И мотивации для этого достаточно.

В UFC чемпиону предлагают 500 миллионов долларов уже сразу за подписание контракта.

Еще несколько лет назад в такие гонорары никто бы не поверил, но профессиональный спорт продолжает сводить с ума денежными цифрами.

Но пока что Джошуа нужно через неделю выходить на ринг в объединительном боксерском бою против Паркера.

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