Лучшие молодые футболисты из числа тех, кто еще не стал звездой, по мнению итальянских журналистов.
Джошуа может заработать 500 миллионов долларов за один контракт
Столько предлагают боксеру в UFC.
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Столько предлагают боксеру в UFC.
Энтони Джошуа не знает поражений в боксе, теперь он может сделать карьеру еще и в смешанных единоборствах.
И мотивации для этого достаточно.
В UFC чемпиону предлагают 500 миллионов долларов уже сразу за подписание контракта.
Еще несколько лет назад в такие гонорары никто бы не поверил, но профессиональный спорт продолжает сводить с ума денежными цифрами.
Но пока что Джошуа нужно через неделю выходить на ринг в объединительном боксерском бою против Паркера.