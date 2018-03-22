Джошуа может заработать 500 миллионов долларов за один контракт

Энтони Джошуа не знает поражений в боксе, теперь он может сделать карьеру еще и в смешанных единоборствах.



И мотивации для этого достаточно.



В UFC чемпиону предлагают 500 миллионов долларов уже сразу за подписание контракта.



Еще несколько лет назад в такие гонорары никто бы не поверил, но профессиональный спорт продолжает сводить с ума денежными цифрами.



Но пока что Джошуа нужно через неделю выходить на ринг в объединительном боксерском бою против Паркера.