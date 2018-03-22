Лучшие молодые футболисты из числа тех, кто еще не стал звездой, по мнению итальянских журналистов.
«Канело» оскорбил и обматерил Головкина после его обвинений в допинге
Перед вторым боем мексиканец сдал положительный
Перед вторым боем мексиканец сдал положительный
Мексиканец Сауль «Канело» Альварес (49−1−2, 34 КО) обматерил и оскорбил казахстанца Геннадия Головкина (37−0−1, 33 КО), передает корреспондент Vesti.kz.
Накануне Головкин обвинил Альвареса в употреблении допинга перед их первым боем, назвав его и промоутера Оскара Де Ла Хойю обманщиками. Он также призвал посадить в тюрьму представителей Атлетической комиссии штата Невада (NSAC) за ничейный результат поединка.
После этих заявлений Альварес через раздел «истории» в Instagram опубликовал видео с тренировки с надписями «Я собираюсь надрать твою задницу» и «Маленькая су**а #GGG». Оба сообщения были продублированы на странице промоутерской компании Golden Boy, чей президент Эрик Гомес ранее пригрозил Головкину принять меры за его обвинения.
Напомним, в начале марта стало известно, что Альварес на родине сдал два положительных теста на кленбутерол. Его команда объяснила это употреблением в пищу зараженного мяса. Следующие три
Расследованием допингового дела Альвареса занимается NSAC, которая до сих пор не вынесла решения. В Golden Boy не сомневаются, что их боксер в любом случае «будет чист и свободен».
Второй бой Головкина и Альвареса состоится 5 мая. Местом проведения поединка снова выбрана арена