«Канело» оскорбил и обматерил Головкина после его обвинений в допинге

Мексиканец Сауль «Канело» Альварес (49−1−2, 34 КО) обматерил и оскорбил казахстанца Геннадия Головкина (37−0−1, 33 КО), передает корреспондент Vesti.kz.

Накануне Головкин обвинил Альвареса в употреблении допинга перед их первым боем, назвав его и промоутера Оскара Де Ла Хойю обманщиками. Он также призвал посадить в тюрьму представителей Атлетической комиссии штата Невада (NSAC) за ничейный результат поединка.

После этих заявлений Альварес через раздел «истории» в Instagram опубликовал видео с тренировки с надписями «Я собираюсь надрать твою задницу» и «Маленькая су**а #GGG». Оба сообщения были продублированы на странице промоутерской компании Golden Boy, чей президент Эрик Гомес ранее пригрозил Головкину принять меры за его обвинения.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BgmzaI7AJTS/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BgmzaI7AJTS/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">? @canelo to @gggboxing via #InstaStory. May 5..it’s going down!!! #CaneloGGG2</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/goldenboyboxing/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Golden Boy Promotions</a> (@goldenboyboxing) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-03-22T01:01:13+00:00">21 Мар 2018 в 6:01 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, в начале марта стало известно, что Альварес на родине сдал два положительных теста на кленбутерол. Его команда объяснила это употреблением в пищу зараженного мяса. Следующие три допинг-теста боксера прошел в США — они оказались отрицательными.

Расследованием допингового дела Альвареса занимается NSAC, которая до сих пор не вынесла решения. В Golden Boy не сомневаются, что их боксер в любом случае «будет чист и свободен».