Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Интриги Мэй окончились: Британия получила ответ на обвинения РФ
Пациенты питерской больницы лежат на полу из-за нехватки мест
Почему живот Кейт Миддлтон вырос больше, чем в предыдущие беременности
«Рай на земле» купили за 18 млн евро
Вера Брежнева снялась в фотосессии в платье с глубоким декольте
Текущие события
Футбол. Сборные
12:30
Словакия
ОАЭ
Футбол. Сборные
14:30
Филиппины
Фиджи
Футбол. Сборные
14:35
Китай
Уэльс
Футбол. Сборные
15:00
Бахрейн
Палестина
Футбол. Сборные
15:30
Таиланд
Габон
Футбол. Сборные
17:00
Гвинея
Буркина-Фасо
Хоккей. НХЛ
04:30
Калгари Флэймз0
Анахайм Дакс4
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Локомотив
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Йокерит
Футбол. Сборные
20:00
Алжир
Танзания
Футбол. Сборные
20:00
Мальта
Люксембург
Футбол. Сборные
20:00
Латвия
Фарерские острова
Хоккей. НХЛ
03:00
Сент-Луис БлюзОТ2
Бостон Брюинз1
Хоккей. НХЛ
02:00
Баффало Сэйбрз1
Аризона Койотс4
Хоккей. НХЛ
02:00
Питтсбург Пингвинз5
Монреаль Канадиенс3
Футбол. Сборные
22:00
Дания
Панама
Все события
Над Су-57 нависла угроза: в Индии заявили о разочаровании - CМИ
Лавров: Британии придется ответить за обман
Гудбай, Америка: Россия «наносит удар» по госдолгу США - СМИ
Певец Витас устроил стрельбу в Барвихе
Шайба и пас Малкина помогли «Питтсбургу» победить «Монреаль»
Тарасова и Морозов пока вторые на ЧМ, но главный бой впереди
В Сан-Франциско вводится запрет на продажу меха
55-летняя Дапкунайте выглядит моложе 39-летней Летучей
Врачи спасают женщину, которой ввели формалин вместо физраствора
Пациенты питерской больницы лежат на полу из-за нехватки мест
Эксперты рассказали, сколько надо копить на квартиру в Москве
Россиянам дали льготу на покупку деревянных домов
Фоторепортажи
20Без Неймара, но с хорошим настроением. Как Бразилия готовится к России
17Сотникова на трибунах — ЦСКА побеждает
11:19 (мск), источник: Vesti.kz

«Канело» оскорбил и обматерил Головкина после его обвинений в допинге

Перед вторым боем мексиканец сдал положительный допинг-тест.

Мексиканец Сауль «Канело» Альварес (49−1−2, 34 КО) обматерил и оскорбил казахстанца Геннадия Головкина (37−0−1, 33 КО), передает корреспондент Vesti.kz.

Накануне Головкин обвинил Альвареса в употреблении допинга перед их первым боем, назвав его и промоутера Оскара Де Ла Хойю обманщиками. Он также призвал посадить в тюрьму представителей Атлетической комиссии штата Невада (NSAC) за ничейный результат поединка.

После этих заявлений Альварес через раздел «истории» в Instagram опубликовал видео с тренировки с надписями «Я собираюсь надрать твою задницу» и «Маленькая су**а #GGG». Оба сообщения были продублированы на странице промоутерской компании Golden Boy, чей президент Эрик Гомес ранее пригрозил Головкину принять меры за его обвинения.

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, в начале марта стало известно, что Альварес на родине сдал два положительных теста на кленбутерол. Его команда объяснила это употреблением в пищу зараженного мяса. Следующие три допинг-теста боксера прошел в США — они оказались отрицательными.

Расследованием допингового дела Альвареса занимается NSAC, которая до сих пор не вынесла решения. В Golden Boy не сомневаются, что их боксер в любом случае «будет чист и свободен».

Второй бой Головкина и Альвареса состоится 5 мая. Местом проведения поединка снова выбрана арена T-Mobile в Лас-Вегасе, где 16 сентября в первой встрече казахстанца и мексиканца была зафиксирована ничья.

Полузащитник "Астаны" из-за травмы покинул расположение сборной Казахстана перед играми с Венгрией и Болгарией
«Не было дырок в стене. Не было ничего, что говорит Родченков»
«Амкар» хочет играть с «Локомотивом» в Хабаровске. Ну и чушь
Шайба и пас Малкина помогли «Питтсбургу» победить «Монреаль»
Тарасова и Морозов пока вторые на ЧМ, но главный бой впереди
Головин — в топ-5 талантов ЧМ-2018. Кто там еще?
Серена Уильямс проиграла в первом круге турнира в Майами
Гилерме: Ари хочет играть за Россию
Спорт-Экспресс
Авто
110 км/ч вместо 90 км/ч: новое предложение Госдумы Глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев выступил за повышение максимально разрешенной скорости автомобиля
Hi-Tech
В России создали уникальный прибор Его разработали в госкорпорации «Росатом».
Кино
Дочь Люка Бессона снялась в новом проекте Максима Фадеева Продюсер рассказал, почему восхищается дочерью именитого французского режиссера
Недвижимость
Россияне стали активнее обзаводиться частными домами
Власти назвали условие для появления раздельного сбора мусора в России
«Рай на земле» купили за 18 млн евро
В Норвегии построят самый экобезопасный город в мире
Леди
Пример для подражания: Стриженова, Андреева и другие красотки старше 50 лет Все женщины хотят выглядеть молодо и после 50. Да даже в 80 можно выглядеть сногсшибательно! Некоторые знаменитые женщины не устают доказывать это на своем примере.
Дети
Виктория Макарская чуть не умерла во время ЭКО Жена известного актера рассказала, на что ей пришлось пойти ради материнства.
Все о ремонте
Современный дизайн двушки: светлая квартира для работы и отдыха
5 ошибок, из-за которых ремонт затягивается
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Ванна или душевая кабина: все за и против
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь