«Это не тот GGG, которого мы знаем». Глава WBC шокирован высказываниями Головкина

Накануне Геннадий заявил, что «Канело» использовал допинг в их первом бою, а также обвинил в нечестном ведении дел промоутера мексиканца Оскара де ла Хойю. Президент Golden Boy Promotions Эрик Гомес сказал, что за подобные высказывания GGG может быть привлечен к ответственности.

— Мы видим, что Головкин просто демонстрирует, что он человек, и в первый раз он ведет себя именно как боксер. Он всегда вел себя по-другому, никогда не высказывался ни против чего, ни против кого-либо. Он имеет право требовать проведения расследования, но я чувствую, что он не прав в том, что смешивает предыдущие темы. Это не тот GGG, которого мы знаем.

Я знал о жалобах на повязки рук «Канело», но не о том, о чем он говорит [то, что Альварес — «грязный боксер]. Это похоже на признак накопившегося у него за все это время разочарования. Он отдал все, чтобы заполучить первый бой с Альваресом, а теперь и второй. Он просто взорвался, чего раньше не делал, но, к сожалению, он путает вещи.