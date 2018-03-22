Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Интриги Мэй окончились: Британия получила ответ на обвинения РФ
Врачи спасают женщину, которой ввели формалин вместо физраствора
Почему живот Кейт Миддлтон вырос больше, чем в предыдущие беременности
«Рай на земле» купили за 18 млн евро
55-летняя Дапкунайте выглядит моложе 39-летней Летучей
Текущие события
Футбол. Сборные
12:30
Словакия
ОАЭ
Футбол. Сборные
14:30
Филиппины
Фиджи
Футбол. Сборные
14:35
Китай
Уэльс
Футбол. Сборные
15:00
Бахрейн
Палестина
Футбол. Сборные
15:30
Таиланд
Габон
Футбол. Сборные
17:00
Гвинея
Буркина-Фасо
Хоккей. НХЛ
04:30
Калгари Флэймз0
Анахайм Дакс4
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Локомотив
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Йокерит
Футбол. Сборные
20:00
Алжир
Танзания
Футбол. Сборные
20:00
Мальта
Люксембург
Футбол. Сборные
20:00
Латвия
Фарерские острова
Хоккей. НХЛ
03:00
Сент-Луис БлюзОТ2
Бостон Брюинз1
Хоккей. НХЛ
02:00
Баффало Сэйбрз1
Аризона Койотс4
Хоккей. НХЛ
02:00
Питтсбург Пингвинз5
Монреаль Канадиенс3
Футбол. Сборные
22:00
Дания
Панама
Все события
Эксперт о том, что будет с Россией если Скрипаль умрет
СМИ: Киевляне массово покидают город
Гудбай, Америка: Россия «наносит удар» по госдолгу США - СМИ
Певец Витас устроил стрельбу в Барвихе
«Не было дырок в стене. Не было ничего, что говорит Родченков»
«Амкар» хочет играть с «Локомотивом» в Хабаровске. Ну и чушь
Максим Фадеев, Сергей Жуков: мужчины тоже худеют
Вера Брежнева снялась в фотосессии в платье с глубоким декольте
Как собственный дом убивает вас
К 38 годам «человек-бабочка» стал силачом
Россиянам дали льготу на покупку деревянных домов
«Рай на земле» купили за 18 млн евро
Фоторепортажи
20Без Неймара, но с хорошим настроением. Как Бразилия готовится к России
17Сотникова на трибунах — ЦСКА побеждает
11:17 (мск), источник: Sports.kz

«Это не тот GGG, которого мы знаем». Глава WBC шокирован высказываниями Головкина

Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман не ожидал услышать от казахстанского боксера Геннадия Головкина столь резких слов в адрес своего соперника Сауля Альвареса и его команды, пишет Sports.kz.

Накануне Геннадий заявил, что «Канело» использовал допинг в их первом бою, а также обвинил в нечестном ведении дел промоутера мексиканца Оскара де ла Хойю. Президент Golden Boy Promotions Эрик Гомес сказал, что за подобные высказывания GGG может быть привлечен к ответственности.

— Мы видим, что Головкин просто демонстрирует, что он человек, и в первый раз он ведет себя именно как боксер. Он всегда вел себя по-другому, никогда не высказывался ни против чего, ни против кого-либо. Он имеет право требовать проведения расследования, но я чувствую, что он не прав в том, что смешивает предыдущие темы. Это не тот GGG, которого мы знаем.

Я знал о жалобах на повязки рук «Канело», но не о том, о чем он говорит [то, что Альварес — «грязный боксер]. Это похоже на признак накопившегося у него за все это время разочарования. Он отдал все, чтобы заполучить первый бой с Альваресом, а теперь и второй. Он просто взорвался, чего раньше не делал, но, к сожалению, он путает вещи.

Головкин — боксер, который много сделал для спорта, он образцовый боец, но сейчас взорвался. С ним никогда такого не случалось. Надеюсь, что эти противоречия скоро закончатся, и величие битвы такого масштаба не будет у него отнято, — ответил Сулейман в интервью ESPN Deportes.

«Я люблю GGG, но...» СМИ в недоумении от слов Головкина
«Не было дырок в стене. Не было ничего, что говорит Родченков»
«Амкар» хочет играть с «Локомотивом» в Хабаровске. Ну и чушь
Шайба и пас Малкина помогли «Питтсбургу» победить «Монреаль»
Тарасова и Морозов пока вторые на ЧМ, но главный бой впереди
Головин — в топ-5 талантов ЧМ-2018. Кто там еще?
Серена Уильямс проиграла в первом круге турнира в Майами
Гилерме: Ари хочет играть за Россию
Новости
Авто
110 км/ч вместо 90 км/ч: новое предложение Госдумы Глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев выступил за повышение максимально разрешенной скорости автомобиля
Hi-Tech
В России создали уникальный прибор Его разработали в госкорпорации «Росатом».
Кино
Дочь Люка Бессона снялась в новом проекте Максима Фадеева Продюсер рассказал, почему восхищается дочерью именитого французского режиссера
Недвижимость
«Парящие дома» появятся в Москве
Власти назвали условие для появления раздельного сбора мусора в России
Греф анонсировал «новые рекорды» на рынке ипотеки в 2018 году
Москва стала одним из самых фотографируемых городов мира
Леди
Пример для подражания: Стриженова, Андреева и другие красотки старше 50 лет Все женщины хотят выглядеть молодо и после 50. Да даже в 80 можно выглядеть сногсшибательно! Некоторые знаменитые женщины не устают доказывать это на своем примере.
Дети
Виктория Макарская чуть не умерла во время ЭКО Жена известного актера рассказала, на что ей пришлось пойти ради материнства.
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Уютный интерьер загородного дома, который вам понравится
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь