«Что он колол себе в живот?» Какие улики Головкин имеет против Альвареса

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GGG заявил, что на мускулах «Канело» были заметны следы инъекций. Как рассказал промоутер боксера Том Леффлер, им выслали фотографии и видеозаписи того, как мексиканец принял какую-то таблетку после взвешивания в сентябре. Также на снимках можно заметить следы инъекций на животе.

— Люди отправляли ему видео и фотографии, и сказали, что он должен спросить комиссию, что это за фото и видео. Люди говорили ему обратиться в комиссию и выяснить, что это было. Но он не считает, что «Канело» был умен, — рассказал ESPN Леффлер.