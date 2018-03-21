«Что он колол себе в живот?» Какие улики Головкин имеет против Альвареса
Казахстанский чемпион мира в среднем весе Геннадий Головкин обвинил Сауля Альвареса в употреблении допинга перед их первым поединком 16 сентября, сообщает Sports.kz.
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Казахстанский чемпион мира в среднем весе Геннадий Головкин обвинил Сауля Альвареса в употреблении допинга перед их первым поединком 16 сентября, сообщает Sports.kz.
GGG заявил, что на мускулах «Канело» были заметны следы инъекций. Как рассказал промоутер боксера Том Леффлер, им выслали фотографии и видеозаписи того, как мексиканец принял
— Люди отправляли ему видео и фотографии, и сказали, что он должен спросить комиссию, что это за фото и видео. Люди говорили ему обратиться в комиссию и выяснить, что это было. Но он не считает, что «Канело» был умен, — рассказал ESPN Леффлер.
— Если никто из комиссии не отменит бой, то я выйду и сделаю свою работу. Но тема допинга очень актуальна. Что он колол себе в живот? Что это были за отметины на его животе? Гляньте на фото. Нужно задать эти вопросы комиссии, — добавил сам GGG.