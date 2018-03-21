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08:43 (мск), источник: Vesti.kz

«Готовит оправдание на случай поражения». Промоутер «Канело» ответил на обвинения Головкина о допинге

Президент промоутерской компании Golden Boy Эрик Гомес ответил казахстанцу Геннадию Головкину (37−0−1, 33 КО), который обвинил мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (49−1−2, 34 КО) в употреблении допинга перед их первым боем.

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9
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В начале марта стало известно, что Альварес на родине сдал два положительных теста на кленбутерол. Его команда объяснила это употреблением в пищу зараженного мяса. Следующие три допинг-теста боксера прошел в США — они оказались отрицательными.

Накануне Головкин заявил, что в мышцах Альвареса перед их первым боем были заметны следы инъекций.

«Головкин не похож на полностью уверенного в себе бойца. Наверное, ему не хватает уверенности. «Канело» — чистый боксер. Факты и статистика говорят об этом. Я думаю, что GGG готовит оправдание на случай поражения.

Они оба согласились на тестирование VADA (Ассоциация добровольного тестирования на допинг) перед реваншем. GGG предполагает, что программа не работает? Мне без разницы. GGG похож на парня, который пытается найти способ уйти от боя. Если он хочет этого, пусть скажет, — заявил Гомес в беседе с корреспондентом Los Angeles Times Лэнсом Пагмайером.

Расследованием допингового дела Альвареса занимается Атлетическая комиссия штата Невады, которая вызовет боксера на допрос. При этом Гомес не сомневается, что «Канело» в любом случае «будет чист и свободен».

Второй бой Головкина и Альварес состоится 5 мая. Местом проведения поединка снова выбрана арена T-Mobile в Лас-Вегасе, где 16 сентября в первой встрече казахстанца и мексиканца была зафиксирована ничья.

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