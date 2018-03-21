Головкин обвинил «Канело» в употреблении допинга перед их первым боем

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Скрипаль — не Фердинанд»: в США резко осадили Мэй за угрозы РФ
Польза алкоголя: правда и вымыслы
Анастасия Костенко перестала скрывать беременность
У бывшей жены Армена Джигарханяна забрали квартиру
Не как Грудинин: знаменитости, которые не побоялись сбрить усы
Текущие события
Хоккей. НХЛ
05:30
Сан-Хосе Шаркс6
Нью-Джерси Дэвилз2
Хоккей. НХЛ
05:00
Вегас Голден Найтс4
Ванкувер Кэнакс1
Хоккей. НХЛ
03:30
Чикаго Блэкхокс1
Колорадо Эвеланш5
Хоккей. НХЛ
03:00
Виннипег ДжетсОТ2
Лос-Анджелес Кингз1
Хоккей. НХЛ
02:30
Оттава Сенаторз2
Флорида Пантерз7
Хоккей. НХЛ
02:30
Детройт Ред УингзБ5
Филадельфия Флайерз4
Хоккей. НХЛ
02:30
Тампа-Бэй Лайтнинг4
Торонто Мэйпл Ливз3
Хоккей. НХЛ
02:00
Нью-Йорк Айлендерс4
Питтсбург Пингвинз1
Хоккей. НХЛ
02:00
Нью-Йорк Рейнджерс3
Коламбус Блю Джэкетс5
Хоккей. НХЛ
02:00
Вашингтон Кэпиталз4
Даллас Старз3
Хоккей. НХЛ
02:00
Каролина Харрикейнз3
Эдмонтон Ойлерз7
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
Ак Барс
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
Салават Юлаев
Футбол. Сборные
18:00
Иордания
Кувейт
Футбол. Сборные
19:00
Ирак
Катар
Хоккей. КХЛ
20.03
Локомотив1
СКА4
Хоккей. КХЛ
20.03
Йокерит1
ЦСКА2
Все события
В США отреагировали на победу Путина
Жители Британии попросили прощения у россиян
На чем майор Путин ездил по ГДР: откровения сослуживцев
Россиянин вживил себе ключ от авто (и не только)
«Локомотив» проиграл СКА, но не захотел уступать в драках
Загитова против всех: чего ждать от чемпионата мира
Екатерина Андреева перевоплотилась в Безумного Шляпника
Австралиец «издевается» над звездами в своих карикатурах
В Архангельской области женщине отказали в госпитализации, она умерла
Польза алкоголя: правда и вымыслы
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
8 способов декорировать стены в съемной квартире
Фоторепортажи
12Моуринью обыграл Клоппа в главном матче выходных
12Спартаковцы усилили сборную Бразилии
08:24 (мск), источник: Vesti.kz

Головкин обвинил «Канело» в употреблении допинга перед их первым боем

Чемпион мира в среднем весе по версиям WBC, WBA (Super), IBF и IBO казахстанец Геннадий Головкин (37−0−1, 33 КО) заподозрил мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (49−1−2, 34 КО) в употреблении допинга перед их первым боем, передает корреспондент Vesti.kz.

9
фотографий
9
фотографий
9
фотографий

Поединок прошел 16 сентября в Лас-Вегасе и завершился ничьей. Этот результат прервал серию Головкина из 36 побед, но сохранил за ним все титулы.

6 марта стало известно, что сразу в двух допинг-пробах Альвареса обнаружен запрещенный препарат кленбутерол. Команда мексиканца объяснила это употреблением в пищу зараженного мяса. Следующие три допинг-теста боксера оказались отрицательными.

«По словам Головкина, он не думает, что «Канело» был чист перед их первым боем. «Это было довольно очевидно, в его мускулах видны следы инъекций, — сказал GGG. — Возьмите его фотографии и спросите у доктора», — цитирует Головкина журналист Los Angeles Times Лэнс Пагмайер, побывавший в его тренировочном лагере.

Расследованием допингового дела Альвареса занимается Атлетическая комиссия штата Невады, которая вызовет боксера на допрос. Президент промоутерской компании Golden Boy Эрик Гомес заявил, что мексиканец в любом случае «будет чист и свободен».

Ранее Головкин высказал свою позицию по проваленному допинг-тесту Алвареса, отметив, что спортивные комиссии должны принять решение по букве закона. Казахстанец также дал интервью на русском языке изданию The Ring, где подробно озвучил свое мнение о ситуации.

Отметим, что и тренер Головкина Абель Санчес подозревает Альвареса в употреблении допинга перед первым боем. Он предложил наказание для мексиканца и затравил его за банальные оправдания попаданию запрещенного вещества в организм.

Второй бой Головкина и Альварес состоится 5 мая. Местом проведения поединка снова выбрана арена T-Mobile в Лас-Вегасе.

"Альварес должен знать, что он ел". Обозреватель BoxingScene о положительной допинг-пробе "Канело"
«Локомотив» проиграл СКА, но не захотел уступать в драках
Загитова против всех: чего ждать от чемпионата мира
Хет-трик Панарина помог «Коламбусу» победить в матче НХЛ
ЦСКА одержал третью победу над «Йокеритом» в серии плей-офф КХЛ
«Локомотив-Кубань» повторил собственный рекорд в Еврокубке
Моуринью опять набросился на свою команду. Зачем он это делает?
Россиянки одержали четвертую победу на ЧМ по керлингу
Новости
Авто
Минтранс назвал новые сроки открытия моста в Крым Движение по автодороге через Керченский пролив будут запускать поэтапно. Сначала проезд разрешат легковым автомобилям и пассажирским автобусам
Hi-Tech
Борьба с пластиком может навредить природе Green Alliance предупреждают об опасности непродуманных мер борьбы с загрязнением планеты.
Кино
Эрнст поздравил Стриженову с 50-летием в прямом эфире ее шоу Знаменитая телеведущая и актриса отметила юбилей в рабочей обстановке
Недвижимость
Полицейский продал чужую квартиру как свою
Путин поручил ограничить кадастровую стоимость недвижимости
В Москве построят 22 дома по программе реновации в этом году
Названы самые дорогие города мира
Леди
Не как Грудинин: знаменитости, которые не побоялись сбрить свои усы Если проспорил — сбрей усы, если работа требует — тоже сбрей. Звезды, которые проявили мужество и расстались с «шубкой для носа».
Дети
Андрей Малахов подтвердил вторую беременность Ксении Собчак 36-летняя Ксения дала волю эмоциям во время недавнего телеэфира.
Все о ремонте
Современный дизайн двушки: светлая квартира для работы и отдыха
5 ошибок, из-за которых ремонт затягивается
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Ванна или душевая кабина: все за и против
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь