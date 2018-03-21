Головкин обвинил «Канело» в употреблении допинга перед их первым боем

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Поединок прошел 16 сентября в Лас-Вегасе и завершился ничьей. Этот результат прервал серию Головкина из 36 побед, но сохранил за ним все титулы.

6 марта стало известно, что сразу в двух допинг-пробах Альвареса обнаружен запрещенный препарат кленбутерол. Команда мексиканца объяснила это употреблением в пищу зараженного мяса. Следующие три допинг-теста боксера оказались отрицательными.

«По словам Головкина, он не думает, что «Канело» был чист перед их первым боем. «Это было довольно очевидно, в его мускулах видны следы инъекций, — сказал GGG. — Возьмите его фотографии и спросите у доктора», — цитирует Головкина журналист Los Angeles Times Лэнс Пагмайер, побывавший в его тренировочном лагере.

Расследованием допингового дела Альвареса занимается Атлетическая комиссия штата Невады, которая вызовет боксера на допрос. Президент промоутерской компании Golden Boy Эрик Гомес заявил, что мексиканец в любом случае «будет чист и свободен».

Ранее Головкин высказал свою позицию по проваленному допинг-тесту Алвареса, отметив, что спортивные комиссии должны принять решение по букве закона. Казахстанец также дал интервью на русском языке изданию The Ring, где подробно озвучил свое мнение о ситуации.

Отметим, что и тренер Головкина Абель Санчес подозревает Альвареса в употреблении допинга перед первым боем. Он предложил наказание для мексиканца и затравил его за банальные оправдания попаданию запрещенного вещества в организм.