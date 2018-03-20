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20:15 (мск), источник: Vesti.kz

Альварес определился с соперником и датой следующего боя после реванша с Головкиным

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях мексиканец Сауль «Канело» Альварес (49−1−2, 34 КО) определился с дальнейшими планами после реванша с чемпионом WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0−1, 33 КО).

5 мая боксеры вернутся туда, где в сентября 2017 года не смогли выявить победителя, завершив бой спорной ничьей — на арену T-Mobile в Лас-Вегасе.

По информации Boxingnews24.com, Альварес, в случае победы над Головкиным, следующий бой намерен провести в сентябре. Названо и имя его потенциального соперника — им станет ирландец Гари О́Салливан (27−2, 19 КО), который в своем время в купальнике Бората бросал вызов Головкину.

При этом О́Салливан широкой общественности известен лишь боями с британцами Билли Джо Сондерсом (26−0, 12 КО), ныне владеющим титулом WBO в среднем весе, и Крисом Юбенком-младшим (26−2, 20 КО). Оба поединка сложились для ирландца неудачно.

По мнению источников, такой поединок не вызовет зрительского интереса и соберет малое количество просмотров по системе PPV. Вместе с тем вариант с О́Салливаном называют приемлемым, если Альварес в мае потерпит поражение.

Альварес определился с соперником и датой следующего боя после реванша с Головкиным
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