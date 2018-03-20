Бывший тренер ЦСКА и «Халл Сити» Леонид Слуцкий назвал главные различия между российским и английским футболом в эфире программы «Вечерний Ургант».
Гассиев показал, как бегает в снежном лесу
Боксера не останавливает никакая погода.
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Боксера не останавливает никакая погода.
Российский чемпион Мурат Гассиев выложил видео своей пробежки в заснеженном лесу при сильном снегопаде.
Никакая погода не останавливает боксера и не мешает ему готовиться к следующему бою.
Два месяца осталось до финала Суперсерии в первом тяжелом весе, в котором Мурат Гассиев встретиться с украинским чемпионом Александром Усиком.
Сейчас оба боксера активно готовятся.
На кону будут стоять все четыре чемпионских пояса. Бой пройдет в Саудовской Аравии.