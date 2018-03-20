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16:37 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

Гассиев показал, как бегает в снежном лесу

Боксера не останавливает никакая погода.

Российский чемпион Мурат Гассиев выложил видео своей пробежки в заснеженном лесу при сильном снегопаде.

Никакая погода не останавливает боксера и не мешает ему готовиться к следующему бою.

Во время загрузки произошла ошибка.

Два месяца осталось до финала Суперсерии в первом тяжелом весе, в котором Мурат Гассиев встретиться с украинским чемпионом Александром Усиком.

Сейчас оба боксера активно готовятся.

На кону будут стоять все четыре чемпионских пояса. Бой пройдет в Саудовской Аравии.

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