Гассиев показал, как бегает в снежном лесу

Российский чемпион Мурат Гассиев выложил видео своей пробежки в заснеженном лесу при сильном снегопаде. Никакая погода не останавливает боксера и не мешает ему готовиться к следующему бою.

Два месяца осталось до финала Суперсерии в первом тяжелом весе, в котором Мурат Гассиев встретиться с украинским чемпионом Александром Усиком.



Сейчас оба боксера активно готовятся.



На кону будут стоять все четыре чемпионских пояса. Бой пройдет в Саудовской Аравии.