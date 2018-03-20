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15:40 (мск), источник: Vesti.kz

Головкин раскрыл запасной план на случай срыва реванша с «Канело» из-за допинга

Чемпион мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (37−0−1, 33 КО) раскрыл свой запасной план на случай срыва реванша с Саулем «Канело» Альваресом (49−1−2, 34 КО) из-за положительной допинг-пробы у мексиканского боксера.

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фотографий
9
фотографий
9
фотографий

Альварес провалил допинг-тест за два месяца до боя. Сразу в двух его пробах обнаружили запрещенный препарат кленбутерол. Команда мексиканца объясняет это употреблением в пищу зараженного мяса. Следующие три теста «Канело» оказались отрицательными.

По признанию Головкина, он был расстроен этим допинг-скандалом, но по-прежнему надеется, что реванш с «Канело» все-таки состоится. В то же время в качестве альтернативы казахстанский рассматривает вариант с объединительным боем против британца Билли Джо Сондерса (26−0, 12 КО), владеющего титулом WBO в среднем весе.

«Если реванш с «Канело» не состоится, то мой следующий шаг — Сондерс, потому что моя мечта заполучить все титулы, — сказал Головкин в интервью Daily Mail. — Я все еще надеюсь, что бой с «Канело» пройдет. Это самый большой поединок в боксе на данный момент, и я хотел бы снова оказаться на этом уровне.

Атлетическая комиссия штата Невада должна принять решение по «делу Альвареса». Для меня эта ситуация стала сюрпризом. Зная «Канело» и его команду, я не ожидал, что они будут использовать какие-то запрещенные вещества. Неприятно видеть, что они пошли таким путем. Я хочу, чтобы борьба была между спортсменами, а не между лабораториями. Чистый бой, а не медицина.

Второй бой будет намного интереснее и занимательней. Хотя считаю, что я выиграл первый бой. Я поработал над некоторыми улучшениями. Поэтому, если этот второй бой случится, весь мир узнает, кто является настоящим победителем.

Напомним, реванш между Головкиным и Альваресом намечен на 5 мая и пройдет там же, где в сентябре прошлого года боксеры завершили бой ничьей — на арене T-Mobile в Лас-Вегасе.

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