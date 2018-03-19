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18:57 (мск), источник: ТАСС

Чемпионка мира Сагайдаковская проведет бой за титул WBC против Пятковской из Польши

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Чемпионка мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в весовой категории до 69,9 кг россиянка Инна Сагайдаковская проведет защиту титула против бывшей чемпионки мира Евы Пятковской из Польши. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе промоутерской компании Yuka Boxing, с которой работает Сагайдаковская.

WBC обязал Сагайдаковскую провести обязательную защиту пояса против Пятковской, которая ранее владела этим поясом, а сейчас является обязательным претендентом на титул. Бой состоится 25 мая в Варшаве.

«В данный момент Инна владеет поясом чемпионки одной из самых престижных боксерских организаций WBC и серебряным поясом WBC, — сказал менеджер Сагайдаковской Андрей Токарев. — Полноценным титулом WBC владела польская спортсменка Ева Пятковская, которая уже 1,5 года не выходит на ринг, сегодня она является обязательным претендентом на пояс чемпионки мира. Влиятельный польский промоутер Анджей Василевский, организуя 25 мая боксерское шоу в Варшаве, обратился за санкцией к [президенту WBC] Маурисио Сулейману, который обязал Инну провести бой с Евой, и мы согласились. Титульный статус, безусловно, призван увеличить продажу билетов и интерес к боксерскому событию, в случае отказа от этого боя полька автоматически бы лишалась права боксировать за пояс WBC».

По мнению Токарева, несмотря на домашние стены, шансы на победу после длительного перерыва у польки против Сагайдаковской меньше, чем были в последнем бою у немки Дженнифер Рецке, уступившей россиянке техническим нокаутом во втором раунде. «В настоящий момент Инна находится у себя в Усть-Илимске, где планомерно тренируется по общефизической программе: бегает кросс, на лыжах и работает над функционалом. Сейчас, как определимся со всеми условиями, то начнем в начале апреля целенаправленно готовиться к бою с Пятковской. За 6−7 недель до боя планируем тренировочный лагерь в Испании вместе с бывшей чемпионкой мира WBС Ники Адлер», — сказал Токарев.

Ранее сообщалось, что Сагайдаковская может провести объединительный бой против чемпионки мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO) костариканки Анны Габриэльс. «Она никуда не денется, так как ей все равно нужно будет проводить защиту титулов WBA и WBO, просто это событие отложится на 2−3 месяца. Мы планируем для Инны минимум два чемпионских боя в этом году, и один из них будет с Габриэльс», — пояснил менеджер.

В активе 33-летней Сагайдаковской 7 побед (3 нокаутом), ни одного поражения. В послужном списке 33-летней Пятковской 10 побед (4 нокаутом), одно поражение.

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