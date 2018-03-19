Поветкин проходит допинг-тестирование перед боем с Прайсом
МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Российский боксер Александр Поветкин проходит плановое
МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Российский боксер Александр Поветкин проходит плановое
Ранее Прайс выразил надежду на то, что Поветкин пройдет
«Слова Дэвида Прайса, вероятно, связаны с его внутренним волнением, так как Александр Поветкин является очень серьезным соперником для него, — сказал Иванов. — На сегодняшний день Александр Поветкин проходит все необходимые допинг процедуры, регламентированные Всемирным антидопинговым агентством».
Поветкин должен был провести бой против чемпиона мира по версии WBC американца Деонтея Уайлдера весной 2016 года, однако до поединка в его
Бой пройдет 31 марта в Кардиффе. Всего в активе россиянина 33 победы (23 нокаутом) и одно поражение. Прайс в последний раз выходил на ринг 2 декабря прошлого года, в том поединке он одержал победу над поляком Камилем Соколовски. Всего в активе 34-летнего британца 26 боев, в которых он одержал 22 победы (18 нокаутом) и потерпел четыре поражения. Прайс также является бронзовым призером Олимпийских игр 2008 года в Пекине в весовой категории свыше 91 кг.