Поветкин проходит допинг-тестирование перед боем с Прайсом

Источник: РИА "Новости"

Ранее Прайс выразил надежду на то, что Поветкин пройдет допинг-контроль перед боем и его допинг-тесты дадут отрицательный результат.

«Слова Дэвида Прайса, вероятно, связаны с его внутренним волнением, так как Александр Поветкин является очень серьезным соперником для него, — сказал Иванов. — На сегодняшний день Александр Поветкин проходит все необходимые допинг процедуры, регламентированные Всемирным антидопинговым агентством».

Поветкин должен был провести бой против чемпиона мира по версии WBC американца Деонтея Уайлдера весной 2016 года, однако до поединка в его допинг-пробе был обнаружен мельдоний. В декабре прошлого года россиянин должен был боксировать против канадца Бермейна Стиверна (его промоутером является Дон Кинг) в Екатеринбурге, но в день боя было объявлено об обнаружении в его пробе запрещенного остарина.