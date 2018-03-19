В андеркарте реванша Головкин — «Канело» ожидается титульный бой двух небитых боксеров
Стали известны два потенциальных участника вечера бокса 5 мая на
Стали известны два потенциальных участника вечера бокса 5 мая на
ESPN со ссылкой на президента промоутерской компании Golden Boy Promotions Эрика Гомеса сообщает, что в андеркарте этого вечера бокса ожидается чемпионский поединок во втором полулегком весе. Так, чемпион WBA Альберто Мачадо (19−0, 16 КО) из
Ранее промоутер Головкина Том Леффлер заявил, что в андеркарте также выступят абсолютная чемпионка мира в полусреднем весе норвежка Сесилия Брекхус (32−0, 9 КО) и
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Напомним, в сентябре прошлого года Головкин и Альварес на той же площадке не смогли выявить победителя. Итогом 12-раундового противостояния стала ничья при разногласии судей. Этот результат позволил казахстанцу сохранить титулы, но прервал победную серию.