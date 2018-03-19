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14:02 (мск), источник: Vesti.kz

В андеркарте реванша Головкин — «Канело» ожидается титульный бой двух небитых боксеров

Стали известны два потенциальных участника вечера бокса 5 мая на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, штат Невада (США), главным событием которого станет реванш между чемпионом WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0−1, 33 КО) и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−2, 34 КО).

ESPN со ссылкой на президента промоутерской компании Golden Boy Promotions Эрика Гомеса сообщает, что в андеркарте этого вечера бокса ожидается чемпионский поединок во втором полулегком весе. Так, чемпион WBA Альберто Мачадо (19−0, 16 КО) из Пуэрто-Рико встретится в первой защите титула с обязательным претендентом Рафаэлем Менса (31−0, 23 КО) из Ганы.

Ранее промоутер Головкина Том Леффлер заявил, что в андеркарте также выступят абсолютная чемпионка мира в полусреднем весе норвежка Сесилия Брекхус (32−0, 9 КО) и экс-чемпион мира в четырех весах Роман «Чоколатито» Гонсалес (46−2, 38 КО).

Также сообщалось, что экс-чемпион мира в среднем весе канадец Давид Лемье (38−4, 33 КО) подумывает вернуться на ринг в рамках этого вечера. Его кандидатуру продвигает основатель промоутерской компании Golden Boy Promotions Оскар Де Ла Хойя, которая представляет интересы и канадца, и «Канело».

Напомним, в сентябре прошлого года Головкин и Альварес на той же площадке не смогли выявить победителя. Итогом 12-раундового противостояния стала ничья при разногласии судей. Этот результат позволил казахстанцу сохранить титулы, но прервал победную серию.

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