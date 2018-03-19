В андеркарте реванша Головкин — «Канело» ожидается титульный бой двух небитых боксеров

ESPN со ссылкой на президента промоутерской компании Golden Boy Promotions Эрика Гомеса сообщает, что в андеркарте этого вечера бокса ожидается чемпионский поединок во втором полулегком весе. Так, чемпион WBA Альберто Мачадо (19−0, 16 КО) из Пуэрто-Рико встретится в первой защите титула с обязательным претендентом Рафаэлем Менса (31−0, 23 КО) из Ганы.

Ранее промоутер Головкина Том Леффлер заявил, что в андеркарте также выступят абсолютная чемпионка мира в полусреднем весе норвежка Сесилия Брекхус (32−0, 9 КО) и экс-чемпион мира в четырех весах Роман «Чоколатито» Гонсалес (46−2, 38 КО).

Также сообщалось, что экс-чемпион мира в среднем весе канадец Давид Лемье (38−4, 33 КО) подумывает вернуться на ринг в рамках этого вечера. Его кандидатуру продвигает основатель промоутерской компании Golden Boy Promotions Оскар Де Ла Хойя, которая представляет интересы и канадца, и «Канело».