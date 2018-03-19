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13:04 (мск), источник: Vesti.kz

Джейкобс о допинге Альвареса: Я бы не смог с этим жить, но эти ребята ищут лазейки для обмана

Экс-чемпион мира по боксу в среднем весе американец Дэниэл Джейкобс (33−2, 29 КО) признал, что его удивил положительный допинг-тест мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (49−1−2, 34 КО), в организме которого были обнаружены следы стероида кленбутерола. Об этом пишет vRINGe.com.

Поставив себя на место провинившегося, Джейкобс заявил, что не смог бы боксировать, если бы знал, что они с соперником находятся в неравных условиях.

«Я думаю, это говорит само за себя, — рассуждает Джейкобс в интервью MreckTV. — Никого не удивляет, когда в наши дни кто-то из боксеров попадается на допинге. Однако, случай с «Канело» все же удивил, потому что мы считали его невинным. Эти ребята ищут лазейки для обмана, и это дерьмово.

Я бы не смог жить с собой в мире, если бы мне пришлось пойти на обман. Если бы я навредил сопернику, будучи на стероидах, то однажды просто не смог бы снова выйти в ринг. Я бы не смог жить с этим.

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Напомним, Альварес провалил допинг-тест за два месяца до реванша с чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0−1, 33 КО). Команда мексиканского боксера объясняет это употреблением в пищу зараженного мяса.

Ранее по этому поводу высказался и бывший соперника «Канело» — британец Лиам Смит. Он считает, что мексиканец должен быть дисквалифицирован после того, как провалил допинг-тест. Его соотечественник Билли Джо Сондерс обвинил Альвареса в жульничестве.

Свою позицию по «делу Альвареса» озвучил и сам Головкин. По его словам, он по-прежнему хочет драться с мексиканцем, несмотря на допинговый скандал. В то же время казахстанец считает необходимым наказать соперника.

Напомним, реванш Головкин — Альварес запланирован на 5 мая на арене T-Mobile в Лас-Вегасе. Их первый бой проходил 16 сентября на той же площадке и завершился ничьей.

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