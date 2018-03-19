Джейкобс о допинге Альвареса: Я бы не смог с этим жить, но эти ребята ищут лазейки для обмана

Поставив себя на место провинившегося, Джейкобс заявил, что не смог бы боксировать, если бы знал, что они с соперником находятся в неравных условиях.
«Я думаю, это говорит само за себя, — рассуждает Джейкобс в интервью MreckTV. — Никого не удивляет, когда в наши дни
Я бы не смог жить с собой в мире, если бы мне пришлось пойти на обман. Если бы я навредил сопернику, будучи на стероидах, то однажды просто не смог бы снова выйти в ринг. Я бы не смог жить с этим.
Напомним, Альварес провалил
Ранее по этому поводу высказался и бывший соперника «Канело» — британец Лиам Смит. Он считает, что мексиканец должен быть дисквалифицирован после того, как провалил
Свою позицию по «делу Альвареса» озвучил и сам Головкин. По его словам, он
Напомним, реванш Головкин — Альварес запланирован на 5 мая на арене