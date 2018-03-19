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12:33 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусский боксер Дмитрий Асанов одержал первую победу на профессиональном ринге

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский боксер Дмитрий Асанов одержал первую победу на профессиональном ринге, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации бокса.

Бронзовый призер чемпионата мира 2015 года и серебряный медалист Европейских игр 2015 года в Баку Дмитрий Асанов с победы дебютировал во Всемирной серии бокса (WSB), которая развивается под эгидой AIBA и позволяет выступать в профессионалах боксерам-любителям. В поединке в Милане атлет из Молодечно в весовой категории до 60 кг был сильнее болгарина Кирилла Асенова, одержав победу единогласным решением судей — 50:45, 50:45, 50:45.

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В лиге Всемирной серии бокса Дмитрий Асанов выступает за клуб «Британские львиные сердца». Команда белоруса в ходе матчевой встречи одержала победу в гостевом поединке над итальянским клубом «Миланские громы» — 4:1.

Бокс входит в программу II Европейских игр в Минске, которые пройдут в белорусской столице с 21 по 30 июня 2019 года.

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