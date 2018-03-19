Казахстанка Сатыбалдинова рассказала о дебюте в профи, сравнении с Головкиным и встрече с Санчесом

— Аида, расскажите, почему был выбран именно такой образ для дебюта в США?

— Мне всегда нравились спартанцы. Они настоящие воины. Себя я тоже считаю воином, который всегда выходит в ринг как в последний раз. Я всегда так себя настраиваю. Только вперед и ни шагу назад! Я не боюсь подраться и всегда дерусь до последнего. Кто видел мои бои, тот поймет, о чем я говорю.

А костюм я сшила на заказ перед отъездом еще в Астане. Мне захотелось соответствовать своему образу Lady Sparta. Я принесла эскиз, и мы с моим мастером поработали и придумали, как будет выглядеть костюм.

То есть, перед отъездом, когда уже собиралась в Штаты с мечтой, что я дебютирую в Америке, я точно представляла себе цель и подготовила костюм. Хотя я не знала, как сложится у меня в Америке, но я верила и до сих пор верю в себя и в свою мечту.

— Аида, первый бой и ничья. Кто был, может быть, чуть лучше или ничья — оптимальный вариант?

— Я считаю, что выиграла. Этот бой был как GGG — «Канело». Я агрессор и всегда иду вперед. Портер обычно работает первым номером только с теми, кто слабее ее, а я ей не дала этого. Конечно, были недочеты с моей стороны, спешила местами и хотела выиграть досрочно. Но давайте не будем забывать, что она боксировала на своей земле и должна была просто не давать мне работать и демонстрировать свое мастерство.

Все-таки опыта побольше у нее, ведь это ее четвертый бой на профессиональном ринге. Но она ни чем не впечатлила меня — она попадала, но не сказать, что меня это как-то потрясло и остановило. Я видела растерянность в ее глазах. Считаю, что победа была за мной.

— После боя Вы рассказали, что понимаете Головкина. Как думаете, что он ощущал после встречи с «Канело»?

— Несправедливое решение судей. Знаете, обидно когда ты готовишься на всю катушку, практически живешь в зале, следишь строго за питанием. В воскресенье у всех нормальных людей выходной, а ты пашешь в зале ради своей мечты и цели. Следишь за здоровьем, чтобы даже ветерок не подул на тебя не с той стороны. Конечно, обидно, досадно. Наверное, оппоненту комфортно, ведь он понимает что проиграл, а дают ничью.

— А что сказал после боя Абель Санчес?

— Улыбнулся, когда объявили ничью. После того как спустилась с ринга, естественно, подошла к нему сразу. Мы поздоровались и немного поговорили, сделали совместные фото. К нам без остановки подходили люди, хотели сфотографироваться — наши казахстанцы. Безумно приятно было видеть наши флаги в зале и слышать родную речь. Хочу поблагодарить всех ребят, которые приехали на мой бой. Тем более, тех, кто прилетел. Ценю ваше внимание!