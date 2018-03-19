Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Мэй опозорила нацию»: Британия осознала промах с Россией
Названы 5 способов справиться с последствиями бессонной ночи
Кэтрин Зета-Джонс поделилась снимком детей из семейного архива
"Обращались жестко": дизайнер объяснила отказ от меха в работе
Пелагея рассказала о дорогих подарках мужа
Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
СКА
Хоккей. КХЛ
19:30
Йокерит
ЦСКА
Хоккей. НХЛ
04:00
Анахайм Дакс4
Нью-Джерси Дэвилз2
Хоккей. НХЛ
02:30
Чикаго БлэкхоксОТ4
Сент-Луис Блюз5
Хоккей. НХЛ
02:30
Виннипег Джетс4
Даллас Старз2
Хоккей. НХЛ
18.03
Тампа-Бэй Лайтнинг3
Эдмонтон Ойлерз1
Хоккей. НХЛ
18.03
Нью-Йорк Айлендерс3
Каролина Харрикейнз4
Хоккей. НХЛ
18.03
Филадельфия Флайерз6
Вашингтон Кэпиталз3
Все события
«Газпром» достал козырь, побить который Киеву нечем - эксперт
СМИ: Меркель дала умный совет Мэй по России
На чем майор Путин ездил по ГДР: откровения сослуживцев
Россиянин вживил себе ключ от авто (и не только)
Триумф отстраненных: россияне мстят за Олимпиаду-2018
Касаткина стала первой ракеткой РФ
Поклонники сравнили Екатерину Климову с Анджелиной Джоли
Принц Гарри отказался от брачного контракта перед свадьбой
Названы 5 способов справиться с последствиями бессонной ночи
Перемены на кухне помогут похудеть
Кирпичная стена в квартире: 11 аргументов за и против
Как из трёх комнат сделать четыре: пример квартиры
Фоторепортажи
15«Локомотив» — 1, Торрес — 2, «Атлетико» — 5
16Еврофутбол: покер Салаха, покер Роналду и другие события
12:30 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанка Сатыбалдинова рассказала о дебюте в профи, сравнении с Головкиным и встрече с Санчесом

Казахстанская девушка-боксер Аида Сатыбалдинова, стартовавшая на профессиональном ринге с ничьей, прокомментировала корреспонденту Vesti.kz выбор одеяния для первого поединка в США и рассказала, почему сравнила себя с Геннадием Головкиным.

— Аида, расскажите, почему был выбран именно такой образ для дебюта в США?

— Мне всегда нравились спартанцы. Они настоящие воины. Себя я тоже считаю воином, который всегда выходит в ринг как в последний раз. Я всегда так себя настраиваю. Только вперед и ни шагу назад! Я не боюсь подраться и всегда дерусь до последнего. Кто видел мои бои, тот поймет, о чем я говорю.

А костюм я сшила на заказ перед отъездом еще в Астане. Мне захотелось соответствовать своему образу Lady Sparta. Я принесла эскиз, и мы с моим мастером поработали и придумали, как будет выглядеть костюм.

Читайте также
«Мы заслуживали победы». В зале казахстанской боксерши недовольны судейством ее дебютного боя в профи

То есть, перед отъездом, когда уже собиралась в Штаты с мечтой, что я дебютирую в Америке, я точно представляла себе цель и подготовила костюм. Хотя я не знала, как сложится у меня в Америке, но я верила и до сих пор верю в себя и в свою мечту.

— Аида, первый бой и ничья. Кто был, может быть, чуть лучше или ничья — оптимальный вариант?

— Я считаю, что выиграла. Этот бой был как GGG — «Канело». Я агрессор и всегда иду вперед. Портер обычно работает первым номером только с теми, кто слабее ее, а я ей не дала этого. Конечно, были недочеты с моей стороны, спешила местами и хотела выиграть досрочно. Но давайте не будем забывать, что она боксировала на своей земле и должна была просто не давать мне работать и демонстрировать свое мастерство.

Все-таки опыта побольше у нее, ведь это ее четвертый бой на профессиональном ринге. Но она ни чем не впечатлила меня — она попадала, но не сказать, что меня это как-то потрясло и остановило. Я видела растерянность в ее глазах. Считаю, что победа была за мной.

— После боя Вы рассказали, что понимаете Головкина. Как думаете, что он ощущал после встречи с «Канело»?

— Несправедливое решение судей. Знаете, обидно когда ты готовишься на всю катушку, практически живешь в зале, следишь строго за питанием. В воскресенье у всех нормальных людей выходной, а ты пашешь в зале ради своей мечты и цели. Следишь за здоровьем, чтобы даже ветерок не подул на тебя не с той стороны. Конечно, обидно, досадно. Наверное, оппоненту комфортно, ведь он понимает что проиграл, а дают ничью.

— А что сказал после боя Абель Санчес?

— Улыбнулся, когда объявили ничью. После того как спустилась с ринга, естественно, подошла к нему сразу. Мы поздоровались и немного поговорили, сделали совместные фото. К нам без остановки подходили люди, хотели сфотографироваться — наши казахстанцы. Безумно приятно было видеть наши флаги в зале и слышать родную речь. Хочу поблагодарить всех ребят, которые приехали на мой бой. Тем более, тех, кто прилетел. Ценю ваше внимание!

Напомним, казахстанска Аида Сатыбалдинова начала профессиональную карьеру в США с ничьей в бою с Лизой Портер (1−2−1).

Флойд Мейвезер решил подать документы для получения лицензии в MMA
Месси назвал ЧМ-2018 последним шансом стать чемпионом мира
«Крестовский остров». Почему травм связок колена немного в РФПЛ
Триумф отстраненных: россияне мстят за Олимпиаду-2018
Дзагоев не принимает участие в общей тренировке сборной России
То, что тренер прописал. Акимову не взяли и в Тюмень
Губерниев: Шипулин — дикий самоед, но другого у нас нет
Дель Потро обыграл Федерера в финале турнира в Индиан-Уэллсе
Спорт-Экспресс
Авто
Новая Toyota Camry: как изменилась машина (фото + впечатления) Нам удалось поездить на предсерийных машинах, собранных на заводе в Санкт-Петербурге
Hi-Tech
Россиянин прилетел голосовать на дельтаплане Житель Нижегородской области добрался до участка весьма необычным способом.
Кино
Госпитализирован актер Федор Добронравов Насколько серьезно состояние артиста, не уточняется
Недвижимость
В Москве снесут 19 пятиэтажек вне программы реновации
Исторический особняк незаконно отремонтировали в Москве
В США начали строить музей создателя «Звездных войн»
Дома научились печатать на 3D-принтере за 24 часа (видео)
Леди
Бьюти-средства, которые изменили нашу сексуальную жизнь раз и навсегда Если у тебя есть время (ну хотя бы минут 15), то предлагаем вытащить на свет эти средства из косметички, чтобы настроить себя и его на более романтичный или дерзкий лад
Дети
Эммануил Виторган готовится снова стать отцом Супруга актера, Ирина Млодик, хочет родить еще одного ребенка
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
10 главных правил подбора мебели
Как спланировать узкую кухню: идеи, планировки, советы дизайнеров
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь