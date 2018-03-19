«Головкин открыл дверь в мир профи-бокса и стал брендом Казахстана». Большое интервью Елеусинова

— Эдди Хирн, одно из самых важных и известных имен в мире бокса, приехал в Казахстан, чтобы встретиться с вами. Как прошла встреча? Как у вас появилось это предложение?

— Менеджер Зия Алиев рассказал обо мне Эдди Хирну. Они много говорили о моем будущем. Сделка получилась хорошей. Обсуждение деталей контракта заняло некоторое время, но я решил сотрудничать с Matchroom. Могу сказать, что мечта сбылась.

— 28 апреля вы проведете свой первый профессиональный бой в андеркарте у Даниэля Джейкобса. Что бы вы хотели сказать о начале своей карьеры в США?

— Я очень рад оказаться в США в такой большой вечер. Некоторые люди говорят, что это окажет на меня давление, но я готов к этому.

— Мы видим, что олимпийские боксеры за короткий промежуток времени увеличили свой профессиональный успех. Лучшим примером этого был Ломаченко. Мы видим, что олимпийский призер Филлип Хргович за четыре боя вошел в ТОП-50. Когда мы увидим титульный бой Олимпийского чемпиона Данияра Елеусинова?

— Я понимаю, что Ломаченко делает быстрый подъем. Я хочу планировать свою карьеру наиболее подходящим образом. Полусредний вес довольно сложный — Дэнни Гарсиа, Кейт Турман и Теренс Кроуфорд. Я не спешу. Я доверяю своей команде. Мы будем идти шаг за шагом без спешки.

— В вашей любительской карьере вы побеждали британца Джоша Келли и Джоша Тейлора. Теперь вы сотрудничаете с британским промоутером Хирном. Должны ли мы ждать матчи-реванши с этими боксерами?

— Абсолютно! Мы встретимся снова. Но на этот раз будет совершенно другая встреча. Совершенно другой стиль, который несомненно отличается от любительского бокса.

— Назовите самого сложного противника в вашей карьере?

— Каждый боксер на олимпийском турнире и чемпионате мира силен. Я могу выделить Шахрама Гиясова и Сулеймана Сиссоко.

— Бахыт Сарсекбаев и Серик Сапиев были олимпийскими чемпионами. Но они не стали профессионалам. Что отличает вас от них?

— Может быть, была страсть к будущему. Я хотел проявить себя как профессионал. Это может быть разница между мной и ними.

— Как прошла подготовка к Рио-2016 после неудачи в Лондоне. Как вы мотивировали себя?

— Я был расстроен после Олимпийских игр 2012 года. Некоторое время были сложности, но затем я понял, что все еще молод. Я всем сердцем хотел заработать «золото» в 2016 году в Рио. Я много работал и это помогло добиться успеха.

— Это классический вопрос, но как вы оказались в боксе? Вы когда-нибудь думали об уходе?

— Когда мне было семь-восемь лет, я пошел в секцию бокса. Я начал участвовать в соревнованиях в девять лет. На чемпионате мира 2011 года я победил Джоша Тейлора в первом бою, но проиграл в третьем поединке и попрощался с турниром. В то время я думал, что оставлю бокс. Но потом я сказал, что добьюсь успеха.

— Как успех Головкина повлиял на казахский бокс?

— Головкин открыл дверь в мир профессионального бокса. Я не говорю, что все началось с него, но он стал брендом для казахстанского бокса.

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— Кто ваши любимые боксеры?

— Пернелл Уитакер, Шугар Рэй Леонард, Мухаммед Али и Флойд Мэйвезер.

— Чем вы занимаетесь кроме бокса? Я слышал, что вы любите футбол и теннис.

— Мне нравится играть в футбол. В юности у меня неплохо получалось. Мне нравятся такие команды, как «Барселона» и «Реал», но я болельщик «Астаны». Также я слежу за выступлениями теннисистов Федерера и Надаля.